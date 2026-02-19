Potrivit unui comunicat publicat de Consiliul Uniunii Europene, „IRGC va face de asemenea obiectul măsurilor restrictive în conformitate cu regimul de sancţiuni antiterorism al UE” relatează DPA, preluat de Agerpres.

„Aceste măsuri includ îngheţarea fondurilor şi altor active financiare sau resurse economice în statele membre UE şi interzicerea operatorilor economici din UE de a pune la dispoziţia grupării fonduri şi resurse economice”, se arată în document.

Decizia vine în urma unui acord politic la care au ajuns miniştrii de externe ai statelor membre la finalul lunii ianuarie. Până acum, IRGC fusese deja sancţionat de UE în baza regimului privind încălcările drepturilor omului, însă nu fusese inclus pe lista organizaţiilor teroriste.

Oficializarea măsurii are loc pe fondul acuzaţiilor grave legate de reprimarea violentă a protestelor antiguvernamentale din Iran. Unii miniştri europeni au sugerat că până la 30.000 de persoane ar fi fost ucise în timpul represiunii declanşate după manifestaţiile izbucnite pe 28 decembrie 2025.

Deşi mai multe state membre, inclusiv Franţa, s-au arătat mult timp reticente faţă de o astfel de decizie, Parisul a anunţat la finalul lunii ianuarie că este pregătit să susţină includerea IRGC pe lista organizaţiilor teroriste.

După acordul politic din ianuarie, ministrul german de externe Johann Wadephul a salutat decizia, pe care a descris-o drept „întârziată”. La rândul său, Ursula von der Leyen, preşedinta Comisia Europeană, a calificat măsura drept „mult timp amânată”.

Armata ideologică a Republicii Islamice este acuzată de organizaţiile pentru drepturile omului de reprimarea sângeroasă a protestelor antiguvernamentale, iar Teheranul a avertizat deja asupra unor „consecinţe distructive” în cazul în care UE ar decide includerea IRGC pe lista organizaţiilor teroriste — avertisment formulat înainte ca decizia să fie oficializată.