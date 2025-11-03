Momentul în care un turn medieval din Roma, în apropiere de Colosseum, s-a prăbușit parțial. Un muncitor, grav rănit. VIDEO

Stiri externe
03-11-2025 | 15:15
Turn prăbușit Roma
X/News & Features Network | World & Local News

Un muncitor a fost spitalizat cu răni grave după prăbuşirea parţială luni a unui turn medieval aflat în renovare în centrul Romei, în apropiere de Colosseum, a indicat agenţia de presă ANSA, informează Reuters.

autor
Claudia Alionescu

Alţi doi muncitori au fost răniţi uşor şi au refuzat să fie duşi la spital, a precizat ANSA.

Purtătorul de cuvânt al departamentului naţional de pompieri, Luca Cari, a declarat anterior pentru Reuters că echipele de intervenţie încercau să extragă o persoană prinsă sub dărâmături.

Torre dei Conti, cu o înălţime de 29 de metri, se află pe Via dei Fori Imperiali, ampla arteră care leagă Piazza Venezia de Colosseum.

Citește și
minaret Ghazni
Momentul în care un turn antic se prăbușește în orașul afgan Ghazni. VIDEO

Edificiul nu a mai fost utilizat din 2006, dar se afla în renovare în cadrul unui proiect de restaurare de patru ani, care urma să fie finalizat anul viitor, potrivit autorităţilor oraşului.

Înregistrările postate pe reţelele de socializare surprind nori de praf ieşind pe ferestrele turnului şi zgomotul prăbuşirii zidăriei.

Din cauza lucrărilor de restaurare, zona din jurul turnului fusese închisă pentru pietoni.

Torre dei Conti a fost ridicat la începutul secolului al XIII-lea de Papa Inocenţiu al III-lea pentru familia sa.

Amalia Bellantoni și soțul ei au fost reținuți. Sunt acuzați de vecini că i-au bătut și le-au luat telefoanele

Sursa: Agerpres

Etichete: roma, prabusire, raniti, colosseum, turn,

Dată publicare: 03-11-2025 15:15

Articol recomandat de sport.ro
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Citește și...
Un turn uriaș de apă s-a prăbușit la Oradea. Ce s-a întâmplat VIDEO
Stiri Diverse
Un turn uriaș de apă s-a prăbușit la Oradea. Ce s-a întâmplat VIDEO

Un turn de apă înalt de 34 de metri a fost demolat printr-o dinamitare controlată, în prezența câtorva zeci de curioși. Uriașa structură de beton de 250 de tone v face loc unor blocuri de locuințe.

 

Momentul în care un turn antic se prăbușește în orașul afgan Ghazni. VIDEO
Stiri Diverse
Momentul în care un turn antic se prăbușește în orașul afgan Ghazni. VIDEO

Un turn antic din orașul afgan Ghazni s-a prăbușit, acest incident ridicând numeroase semne de întrebare cu privire la capacitatea guvernului de a proteja artefactele țării.

Recomandări
Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România
Stiri actuale
Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România

România atrage investiții de sute de milioane de euro în industria de apărare. La Palatul Victoria, Premierul Ilie Bolojan a semnat un contract de cooperare cu una dintre cele mai mari companii din domeniul apărării - Rheinmetall din Germania.

„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. Frații Micula sunt printre cei vizați - Surse
Stiri Justitie
„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. Frații Micula sunt printre cei vizați - Surse

Politiștii și procurorii au făcut luni dimineață 78 de percheziții în mai multe județe din țară în dosare care vizează contrabanda, evaziunea fiscală, delapidarea, înșelăciunea și alte infracțiuni.  

Ciprian Ciucu și Daniel Băluță ”luptă” umăr la umăr pentru Primăria Capitalei. Sondaj realizat la comanda PNL
Stiri Politice
Ciprian Ciucu și Daniel Băluță ”luptă” umăr la umăr pentru Primăria Capitalei. Sondaj realizat la comanda PNL

Un sondaj realizat de Novel Research în perioada 24-31 octombrie 2025, la comanda PNL, arată o competiție strânsă pentru Primăria București. Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) au peste 24% în intenția de vot.

Top citite
1 Benjamin Netanyahu
IMAGO
Stiri externe
Israel amenință cu noi atacuri în Liban. Netanyahu cere dezarmarea totală a Hezbollah
2 Bogdan Chirițoiu
Inquam Photos / Malina Norocea
Stiri actuale
Chiriţoiu spune că plafonarea prețurilor la alimente nu mai are rost. „Sper că e ultima”
3 printul andrew
Getty
Stiri externe
Guvernul britanic îi retrage prințului Andrew ultimul titlu militar onorific, în urma legăturilor cu Epstein. Destituit
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Noiembrie 2025

47:23

Alt Text!
iBani
iBani - 03 Noiembrie 2025

13:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Atenție, cade patrimoniul!

42:31

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 22

43:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28