Sahara „arde” sub temperaturile record de 49,2 grade. Marocul se luptă cu un val de căldură nemaiîntâlnit

DGM a anunţat luni că la începutul lunii august a fost înregistrat un record lunar de temperatură în oraşul Laayoune, din Sahara Occidentală, unde temperaturile au urcat până la 49,2 grade Celsius, depăşind precedentul record din august 2016.

Marocul controlează cea mai mare parte a Saharei Occidentale, un teritoriu aflat în dispută. Ţara se confruntă de aproape două săptămâni cu un val intens de căldură, care afectează în special centrul, anumite zone de coastă şi sudul.

„Staţia meteorologică din Laayoune şi-a doborât recordul absolut şi lunar de temperatură maximă pe 9 august 2025, cu 49,2 grade Celsius, faţă de vechiul record de 47 grade Celsius, înregistrat în august 2016", se arată într-un raport al DGM.

Acest fenomen este cauzat de Chergui, un vânt fierbinte şi uscat venit din Sahara. El a fost intensificat de condiţii meteorologice specifice (anticiclon şi depresiune deşertică) şi accentuat, în principal, de un cer senin, care a amplificat încălzirea pe parcursul zilei.

Duminică, temperaturile au fost mai ridicate cu 3 până la 13 grade Celsius faţă de valorile normale sezoniere, iar în 19 oraşe marocane mercurul din termometre a depăşit 40 de grade Celsius, potrivit instituţiei amintite.

DGM anunţase în iunie că 2024 a fost cel mai călduros an înregistrat vreodată în Maroc, cu 1,49 grade Celsius peste medie faţă de perioada 1991-2020, pe fondul încălzirii climatice globale.

