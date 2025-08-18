Sahara „arde” sub temperaturile record de 49,2 grade. Marocul se luptă cu un val de căldură nemaiîntâlnit

Stiri externe
18-08-2025 | 22:52
oameni pe strada
Shutterstock

DGM a anunţat luni că la începutul lunii august a fost înregistrat un record lunar de temperatură în oraşul Laayoune, din Sahara Occidentală, unde temperaturile au urcat până la 49,2 grade Celsius, depăşind precedentul record din august 2016.

autor
Sabrina Saghin

Marocul controlează cea mai mare parte a Saharei Occidentale, un teritoriu aflat în dispută. Ţara se confruntă de aproape două săptămâni cu un val intens de căldură, care afectează în special centrul, anumite zone de coastă şi sudul.

„Staţia meteorologică din Laayoune şi-a doborât recordul absolut şi lunar de temperatură maximă pe 9 august 2025, cu 49,2 grade Celsius, faţă de vechiul record de 47 grade Celsius, înregistrat în august 2016", se arată într-un raport al DGM.

Acest fenomen este cauzat de Chergui, un vânt fierbinte şi uscat venit din Sahara. El a fost intensificat de condiţii meteorologice specifice (anticiclon şi depresiune deşertică) şi accentuat, în principal, de un cer senin, care a amplificat încălzirea pe parcursul zilei.

Duminică, temperaturile au fost mai ridicate cu 3 până la 13 grade Celsius faţă de valorile normale sezoniere, iar în 19 oraşe marocane mercurul din termometre a depăşit 40 de grade Celsius, potrivit instituţiei amintite.

Citește și
canicula
Cod portocaliu de caniculă în vestul țării: temperaturi de până la 38 de grade

DGM anunţase în iunie că 2024 a fost cel mai călduros an înregistrat vreodată în Maroc, cu 1,49 grade Celsius peste medie faţă de perioada 1991-2020, pe fondul încălzirii climatice globale.

Sursa: Agerpres

Etichete: meteo, maroc, temperaturi record, sahara,

Dată publicare: 18-08-2025 22:52

Articol recomandat de sport.ro
Banner interzis la Rapid – FCSB: mesajul viza un om influent în România
Banner interzis la Rapid – FCSB: mesajul viza un om influent în România
Citește și...
Cinci judeţe şi Bucureştiul intră sub Cod galben de caniculă. Temperaturile resimțite vor fi extreme. Hartă
Vremea
Cinci judeţe şi Bucureştiul intră sub Cod galben de caniculă. Temperaturile resimțite vor fi extreme. Hartă

Cinci judeţe şi Capitala intră de duminică, de la ora 12.00 şi până la ora 21.00, sub atenţionare Cod galben de caniculă, fiind prognozate temperaturi de până la 36 de grade Celsius.

Cod portocaliu de caniculă în vestul țării: temperaturi de până la 38 de grade
Vremea
Cod portocaliu de caniculă în vestul țării: temperaturi de până la 38 de grade

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de caniculă pentru trei judeţe şi o atenţionare Cod galben pentru 16 judeţe şi municipiul Bucureşti, valabile sâmbătă, între orele 12:00 şi 21:00.

Valul de caniculă persistă în 24 de județe, cu temperaturi de până la 37 de grade. Sâmbătă va fi cod portocaliu
Vremea
Valul de caniculă persistă în 24 de județe, cu temperaturi de până la 37 de grade. Sâmbătă va fi cod portocaliu

Valul de căldură persistă vineri în 24 judeţe şi în Bucureşti, unde temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Recomandări
Trump, față în față cu Zelenski și liderii UE, la Casa Albă. „Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina”
Stiri externe
Trump, față în față cu Zelenski și liderii UE, la Casa Albă. „Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina”

Volodimir Zelenski s-a întâlnit, luni, cu Donald Trump, la Casa Albă. Președintele Ucrainei a fost însoțit de șefa Comisiei Europene, lideri din Germania, Marea Britanie, Italia, Franța și Finlanda, precum și de secretarul general al NATO.

Guvernul țintește cele mai mari salarii de la stat. Cu cât ar putea scădea lefurile șefilor ASF, ANRE și ANCOM
Stiri Economice
Guvernul țintește cele mai mari salarii de la stat. Cu cât ar putea scădea lefurile șefilor ASF, ANRE și ANCOM

Guvernul vrea să taie cu 30% salariile directorilor cu cele mai mari lefuri din țară, dar și să reducă numărul de angajați din instituțiile pe care le conduc, potrivit unui proiect al Executivului. Este vorba despre ASF, ANRE și ANCOM.

Cum vor arăta orele în școlile comasate. „Clasele a șasea și a șaptea vor deveni o singură clasă”
Stiri actuale
Cum vor arăta orele în școlile comasate. „Clasele a șasea și a șaptea vor deveni o singură clasă”

Opt sute de directori revin la catedră, cu normă întreagă, după ce școlile și grădinițele pe care le-au condus și-au pierdut personalitatea juridică.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 August 2025

43:15

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12