Raportul experţilor care s-au ocupat cu investigarea acestor defecţiuni a confirmat incapacitatea sistemului electric iberic de a controla supratensiunile, subliniind în acelaşi timp că această pană de curent extinsă nu a fost cauzată de un singur factor, ci de o combinaţie de mai mulţi factori care interacţionează.

"Nu există o singură cauză. A fost o combinaţie perfectă (-perfect storm- nr.) de mai mulţi factori care au contribuit la pană", a declarat Damian Cortinas, preşedintele consiliului de administraţie de la ENTSO-E, Reţeaua Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport de Energie Electrică, cu prilejul prezentării raportului. De asemenea, Damian Cortinas a confirmat că aceasta a fost "cea mai mare şi mai gravă pană de curent pe care am experimentat-o în sistemul electric european în ultimii peste douăzeci de ani".

Întreaga peninsulă iberică, aruncată în haos pe 28 aprilie 2025

"Fenomenul cheie al incidentului a fost ineficienţa controlului tensiunii în cadrul sistemului electric spaniol", menţionează raportul, rezultatul muncii a 49 de experţi, care confirmă principalele constatări ale concluziilor preliminare, publicate în luna octombrie 2025.

Secvenţa de evenimente a determinat "fluctuaţii şi oscilaţii de tensiune, ceea ce a dus la pene de curent pe scară largă în Spania, afectând în special instalaţiile bazate pe convertoare" o tehnologie utilizată în centralele de energie regenerabilă, se arată în raport.

Incidentul din 28 aprilie 2025 a dus la o pană de curent generalizată la ora 12:33, ora Spaniei, paralizând întreaga peninsulă şi aruncând-o în haos: fără electricitate, fără internet, fără reţea mobilă, fără semafoare şi fără terminale bancare.