Anterior, Kremlinul anunțase că va respecta un armistitițiu parțial, timp de o săptămână, ca o favoare personală pentru Donald Trump.



În schimb, a continuat să bombardeze blocuri de locuințe și mașini în trafic, în Herson, Harkov și Zaporojie. În acest timp, o delegație rusă a plecat spre Florida, pentru negocieri cu americanii.



Cel puțin pentru moment, armistițiul dintre Rusia și Ucraina, privind infrastructura energetică, rezistă. Președintele Zelenski spune că rușii au scăpat o singură bombă în regiunea Donetsk.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: ”În toate regiunile noastre, într-adevăr, nu au existat atacuri asupra infrastructurii energetice în noaptea de vineri. Aproape deloc. Cu excepția regiunii Donețk, unde a avut loc un atac asupra infrastructurii de gaze, o lovitură cu bombă aeriană. Ucraina este pregătită să se abțină de la atacuri în mod simetric, iar astăzi nu am lovit infrastructura energetică a Rusiei”.

Pe de altă parte, continuă atacurile convenționale asupra țintelor mai mult sau mai puțin militare.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: ”Atacurile obișnuite cu drone și bombe aeriene au continuat pe parcursul zilei. Răspunsul nostru, din partea Ucrainei, este absolut identic, în oglindă.”

Rușii spun că liderul de la Kremlin a oprit atacurile asupra rețelei energetice ucrainene nu din motive umanitare, ci ca să-l mulțumească pe ... Donald Trump.

Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al lui Vladimir Putin: ”Într-adevăr, președintele Trump l-a rugat personal pe președintele Putin să nu mai atace Kievul până pe 1 februarie, pentru a crea condiții favorabile negocierilor.”

Reporter: Și Kremlinul a fost de acord cu propunerea?

Dmitri Peskov: ”Da, desigur. A fost o solicitare personală a președintelui Trump.”

Liderul de la Washington rămâne în continuare optimist că ucrainenii și rușii pot ajunge curând la pace.

Donald Trump, președintele SUA: ”Am încercat. Am pus capăt la opt războaie. Toate mi s-au părut, la momentul respectiv, poate mai dificile decât acesta. Dar Zelenski și Putin se urăsc, iar acest lucru face situația extrem de complicată. Totuși, cred că suntem foarte aproape să ajungem la un acord.”

În Ucraina este din nou ger crunt - pe timp de noapte sunt prognozate până la minus 30 de grade. Aproape jumătate din capitala Kiev este lipsită de lumină, încălzire și apă, din cauza atacurilor de dinainte de armistițiu, care au vizat deliberat infrastructura energetică.

Kaja Kallas, reprezentant al Rusiei în UE: ”Nu face nici măcar un efort simbolic pentru pace. Rusia eșuează pe front, așa că a făcut din iarnă o armă. Acum energia este noul front al războiului.”

Pe acest fond, președintele Zelenski a primit noi asigurări de sprijin din partea liderilor europeni. Norvegia a anunțat că va oferi Ucraineni ajutoare militare, și nu numai, în valoare de 7 miliarde de euro, în acest an. Iar viitorul premier olandez a transmis că Europa trebuie să coopereze mai bine.

Rob Jetten, premier olandez: ”Cu siguranță trebuie să continuăm sprijinul pentru Ucraina, motiv pentru care vom menține ajutorul de până la 4 miliarde de euro pe an, nu doar militar, ci și non-militar.”

Următoarea rundă de negocieri ar trebui să aibă loc duminică, în Abu Dhabi, însă data și locul pot suferi modificări, potrivit președintelui ucrainean Zelenski.

