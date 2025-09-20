Rușii nu s-au limitat doar la a încălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă

Stiri externe
20-09-2025 | 10:44
×
Codul embed a fost copiat

Rusia provoacă noi incidente la granița cu statele NATO. Trei aeronave de vânătoare rusești au încălcat, vineri, spațiul aerian al Estoniei. S-au întors la bază abia după ce au intervenit avioane de luptă italiene, finlandeze și suedeze.

autor
Stirileprotv

Scenariul s-a repetat câteva ore mai târziu, deasupra unei platforme petroliere care aparține Poloniei. Ministerul Apărării de la Moscova susține că avioanele nu sunt ale Rusiei.

Primul incident a avut loc vineri dimineață, când trei avioane de vânătoare rusești MIG-31 au intrat în spațiul aerian al Estoniei, deasupra unei insule din nordul țării, și au rămas acolo aproape 12 minute.

Mai multe aeronave de luptă F-35 italiene, împreună cu aparate suedeze și finlandeze, au ajuns rapid în zonă și i-au escortat pe ruși în afara spațiului aerian estonian. Micul stat baltic a invocat Articolul 4 din Tratatul Alianței Nord-Atlantice și a cerut consultări în cadrul NATO privind următorii pași.

Reporter: Ce părere aveți, în general?
Donald Trump: Ei bine, nu-mi place (situația). Nu-mi place. Nu-mi place când se întâmplă asta. Ar putea fi o mare problemă.

Citește și
MiG-31 rusești
Estonia a cerut activarea Articolului 4 al NATO după incursiunea avioanelor militare rusești

Câteva ore mai târziu, alte două avioane de vânătoare rusești au zburat deasupra unei platforme petroliere poloneze din Marea Nordului.

Oana Țoiu, ministrul de Externe al României: „Vom continua consultările și vom merge pe calea deja decisă după provocările din Polonia și România, care presupune consolidarea flancului estic și suplimentarea apărării aeriene în această zonă”.

De la începutul lunii septembrie, au fost înregistrate zece incidente legate de activitatea militară rusă în Europa de Est. Este vorba despre elicoptere și avioane care au intrat în spațiul aerian al NATO, dar și drone care au trecut de granițele Poloniei, Lituaniei și României. "E clar că Rusia ne testează limitele", a spus Kaja Kallas, șefa diplomației europene.

Kaja Kallas, reprezentantă UE pentru politică externă: „Trebuie să nu arătăm slăbiciune, pentru că slăbiciunea îi încurajează pe ruși să facă mai mult. Ei devin din ce în ce mai periculoși, nu doar pentru Ucraina, ci pentru toate țările din jurul Rusiei. Răspunsul nostru trebuie să fie o presiune crescută, astfel încât Rusia să fie motivată să caute pacea și să vină la masa negocierilor”.

Tot vineri, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Sunt vizate exporturile de gaz natural lichefiat, navele rusești din așa-numita flotă-fantomă, precum și companiile energetice Rosneft și Gazprom Neft, care vor fi supuse unei interdicții totale pe piețele europene.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene: „Acum îi luăm în colimator pe cei care alimentează războiul Rusiei prin achiziționarea de petrol în pofida sancțiunilor. Ne concentrăm pe rafinării, comercianți de petrol și companii petrochimice din țări terțe, inclusiv China. În ultimii trei ani, veniturile Rusiei din petrol în Europa au scăzut cu peste 90%. Acum închidem definitiv acest capitol”.

Pachetul de sancțiuni trebuie aprobat de șefii de state și de guverne din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Anunțul a fost primit cu apreciere la Washington, unde senatorul republican Lindsey Graham, unul dintre aliații lui Donald Trump, a declarat că este momentul ca Statele Unite să urmeze exemplul european și să impună noi taxe și sancțiuni împotriva Chinei și Rusiei.

Sursa: Pro TV

Etichete: Rusia, NATO, avioane, estonia,

Dată publicare: 20-09-2025 10:44

Articol recomandat de sport.ro
Ce salariu are noul selecționer al ”tricolorilor”! Dezvăluirile făcute de președintele federației
Ce salariu are noul selecționer al ”tricolorilor”! Dezvăluirile făcute de președintele federației
Citește și...
„Stare de alertă maximă”. Avioane de luptă poloneze și aliate, mobilizate după un nou atac al Rusiei în vestul Ucrainei
Stiri externe
„Stare de alertă maximă”. Avioane de luptă poloneze și aliate, mobilizate după un nou atac al Rusiei în vestul Ucrainei

Avioane poloneze şi aliate au fost mobilizate, sâmbătă dimineaţa, pentru a asigura securitatea spaţiului aerian polonez. Această operaţiune vine după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea frontierei cu Polonia.

Estonia a cerut activarea Articolului 4 al NATO după incursiunea avioanelor militare rusești
Stiri externe
Estonia a cerut activarea Articolului 4 al NATO după incursiunea avioanelor militare rusești

Estonia va solicita NATO să activeze Articolul 4 din Tratatul Atlantic, care prevede consultări între aliaţi în cazul unei ameninţări la adresa unuia dintre membrii săi, în urma incursiunii a trei avioane ruseşti în spaţiul său aerian, relatează AFP.

Trei avioane militare rusești au intrat în spațiul aerian al NATO. Estonia activează Articolul 4 al Alianței
Stiri externe
Trei avioane militare rusești au intrat în spațiul aerian al NATO. Estonia activează Articolul 4 al Alianței

Spațiul aerian estonian a fost încălcat vineri de avioane militare rusești, au declarat surse europene și NATO.

Recomandări
Moscova, reacție târzie după ce trei dintre MIG-urile sale au pătruns în spațiul aerian al NATO. Ce misiune au avut
Stiri externe
Moscova, reacție târzie după ce trei dintre MIG-urile sale au pătruns în spațiul aerian al NATO. Ce misiune au avut

Ministerul rus al Apărării a negat sâmbătă că trei dintre aeronavele sale militare au încălcat spaţiul aerian estonian, după ce aeronave NATO au interceptat vineri trei aeronave ruseşti, relatează AFP.

Declinul cu care se confruntă Moldova înaintea celor mai importante alegeri din istoria țării. „Un limbo între Est și Vest”
Stiri actuale
Declinul cu care se confruntă Moldova înaintea celor mai importante alegeri din istoria țării. „Un limbo între Est și Vest”

Alegerile parlamentare de peste Prut pot accentua declinul populației, în funcție de direcția pe care o va lua țara, spun analiștii. Cu o populație în scădere, Republica Moldova numără astăzi puțin peste o jumătate de milion de tineri.

Cine era „persoana aservită politic” care a înlocuit-o prin șantaj pe șefa ANPC Caraș-Severin. Secretar de stat, în cătușe
Stiri actuale
Cine era „persoana aservită politic” care a înlocuit-o prin șantaj pe șefa ANPC Caraș-Severin. Secretar de stat, în cătușe

Un secretar de stat din Ministerul Economiei a fost reținut de procurorii DNA Timișoara, într-o anchetă de instigare la abuz în serviciu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 20 Septembrie 2025

02:04:14

Alt Text!
Superspeed
S9E19

21:20

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 19 - 2025

20:58

Alt Text!
La Măruță
19 Septembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28