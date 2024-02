Rușii ce îndrăznesc să aprindă o lumânare pentru Navalnîi, reprimați brutal. ”Mai mult decât să mă omoare n-au ce să-mi facă”

Oricum legiștii locali nu îndrăznesc să facă autopsia, de teama unor probabile complicații și presiuni politice. Potrivit unei surse din spital, trupul ar prezenta vânătăi de felul celor care apar în cazul unei resuscitări după convulsii.

Arestați, bătuți, târâți cu fața prin zăpadă. Acesta e tratamentul rezervat de autorități rușilor care au ieșit în mod spontan în stradă ca să depună flori și să aprindă lumânări în amintirea lui Aleksei Navalnîi.

Asemenea mitinguri au avut loc în peste 30 de orașe ale Rusiei. Peste tot, forțele de ordine au intervenit brutal, i-au arestat pe participanți și au distrus micile altare.

Pe de altă parte, potrivit mărturiei unui deținut de la colonia penitenciară Lupul Polar, unde era încarcerat Navalnîi, acesta ar fi murit nu vineri, cum s-a anunțat, ci în seara de joi, când s-a stârnit o mare agitație în barăci și în curte. A fost un du-te- vino de mașini și s-au înăsprit măsurile de ordine.

Două surse de rang înalt din Comitetul de Investigații al Rusiei, citate de presa de opoziție din exil, au declarat că Navalnîi ar fi fost "otrăvit lent, încă din august”.

Principalul "instigator" ar fi fost chiar şeful Comitetului de Investigaţii, Aleksandr Bastrîkin, lezat personal de anchetele anti-corupție facute de Navalnîi și fundația lui.

Nina Khrushcheva, istoric rus, strănepoata lui Hrușciov: ”Chiar dacă nu a fost un ordin direct de la Kremlin, era clar că sistemul îl va ucide. A murit de mâna statului”.

Jill Dougherty, analist CNN: ”În închisoare a fost tratat îngrozitor. A fost o moarte lentă. Era trimis la izolare în fiecare săptămână, era mutat de colo-colo. Kremlinul voia ca lumea să-l uite”.

Navalnîi a petrecut în total 300 de zile în izolare pentru acuzații ridicole, cum ar fi salutul insuficient de voios ori neîncheierea unui nasture.

”Trădătorul de Putin îi ține pe ruși în robie”

În celula de izolare, patul era ridicat și blocat de perete dimineața, iar pe tot parcursul zilei nu putea nici să se întindă, nici să stea jos. În ultimul an și jumătate, lui Navalnîi nu i s-a permis să se întâlnească sau să vorbească la telefon cu soția și cei doi copii ai săi.

Nigel Gould-Davies, senior fellow for Russia & Eurasia at the International Institute for Strategic Studies: ”Trece dincolo de ura personală a lui Putin. Pur și simplu, (Putin) nu rabdă ca o voce atât de talentată și de convingătoare să-i comenteze deciziile. Este un moment de cotitură, prin care Kremlinul arată că nu tolorează nici măcar vocile captive. Și că, acum, sentința pentru opoziția rusă nu este închisoarea, ci moartea!”.

Nina Khrushcheva: ”La întrebarea dacă moartea lui acum ajută sau nu regimul Putin, logic vorbind nu pică bine pentru Putin în prag de alegeri. Dar, într-o minte paranoidă precum a cuiva care e la putere de 25 de ani, martirii morți sunt preferabili martirilor vii pentru că nu au aceeași putere de a mobiliza proteste”.

Bătrână: ”Trădătorul de Putin îi ține pe ruși în robie. Eu sunt bătrână, mai mult decât să mă omoare n-au ce să-mi facă! Oameni buni, noi contăm! Fără oameni nu se face nimic! De ce îi ascultăm? De ce ne supunem? Suntem 140 de milioane! De ce nu ne răsculăm și nu-l dăm jos (pe Putin)?”.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , , Dată publicare: 18-02-2024 19:04