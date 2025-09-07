Rusia: „Am lovit ținte militare în Ucraina”. Șefa Comisiei Europene: „Rusia calcă în picioare dreptul internațional”

Rusia a comentat atacurile din timpul nopții asupra Ucrainei. Într-un scurt comunicat transmis de agenția de presă TASS, care citează Ministerul rus al Apărării, Moscova afirmă că a lovit „obiective din industria militară”.

Forțele ruse ar fi atacat, de asemenea, „infrastructura de transport”, utilizată „în sprijinul forțelor armate ucrainene”.

Totodată, Moscova susține că a lovit fabrici de drone, depozite și facilități de lansare pentru drone cu rază lungă, aerodromuri, stații radar, dar și locuri unde se aflau soldați și mercenari străini.

Într-o actualizare de pe câmpul de luptă, raportul mai afirmă că Rusia a preluat controlul asupra satului Khoroshe, în regiunea Dnipropetrovsk.

Aceste informații nu au fost verificate în mod independent.

Șefa Comisiei Europene: „Rusia calcă în picioare dreptul internațional”

Reacțiile la atacul de amploare lansat de Rusia asupra Ucrainei încep să apară.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a declarat că Kremlinul „batjocorește din nou diplomația” și „calcă în picioare dreptul internațional”.

„Europa este și va rămâne în totalitate alături de Ucraina”, a adăugat ea.

„Consolidăm forțele armate ucrainene, construim garanții de securitate pe termen lung și înăsprim sancțiunile pentru a spori presiunea asupra Rusiei.”

„Uciderile trebuie să înceteze.”

