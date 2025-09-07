Rusia: „Am lovit ținte militare în Ucraina”. Șefa Comisiei Europene: „Rusia calcă în picioare dreptul internațional”

Stiri externe
07-09-2025 | 14:12
ucraina

Rusia a comentat atacurile din timpul nopții asupra Ucrainei. Într-un scurt comunicat transmis de agenția de presă TASS, care citează Ministerul rus al Apărării, Moscova afirmă că a lovit „obiective din industria militară”.

autor
Vlad Dobrea

Forțele ruse ar fi atacat, de asemenea, „infrastructura de transport”, utilizată „în sprijinul forțelor armate ucrainene”.

Totodată, Moscova susține că a lovit fabrici de drone, depozite și facilități de lansare pentru drone cu rază lungă, aerodromuri, stații radar, dar și locuri unde se aflau soldați și mercenari străini.

Într-o actualizare de pe câmpul de luptă, raportul mai afirmă că Rusia a preluat controlul asupra satului Khoroshe, în regiunea Dnipropetrovsk.

Aceste informații nu au fost verificate în mod independent.

Citește și
atac rusia
Rusia a lansat cel mai mare atac cu drone de la începutul războiului. Kievul cere din nou sprijin antiaerian

Șefa Comisiei Europene: „Rusia calcă în picioare dreptul internațional”

 

Reacțiile la atacul de amploare lansat de Rusia asupra Ucrainei încep să apară.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a declarat că Kremlinul „batjocorește din nou diplomația” și „calcă în picioare dreptul internațional”.

„Europa este și va rămâne în totalitate alături de Ucraina”, a adăugat ea.
„Consolidăm forțele armate ucrainene, construim garanții de securitate pe termen lung și înăsprim sancțiunile pentru a spori presiunea asupra Rusiei.”
„Uciderile trebuie să înceteze.”

Sursa: Sky News

Etichete:

Dată publicare: 07-09-2025 14:12

Articol recomandat de sport.ro
Cât costă rochia purtată de Aryna Sabalenka după câștigarea US Open 2025
Cât costă rochia purtată de Aryna Sabalenka după câștigarea US Open 2025
Citește și...
Rusia a lansat cel mai mare atac cu drone de la începutul războiului. Kievul cere din nou sprijin antiaerian
Stiri externe
Rusia a lansat cel mai mare atac cu drone de la începutul războiului. Kievul cere din nou sprijin antiaerian

Rusia a lansat sâmbătă noaptea 805 drone şi 13 rachete asupra Ucrainei, informează forţele aeriene ucrainene; apărarea antiaeriană a reuşit să doboare 751 de drone şi patru rachete.

Primul „sfânt 2.0” la Vatican. Un adolescent, decedat în 2006, pasionat de internet, a fost canonizat
Stiri externe
Primul „sfânt 2.0” la Vatican. Un adolescent, decedat în 2006, pasionat de internet, a fost canonizat

Carlo Acutis, un adolescent italian pasionat de internet, decedat în 2006, a fost canonizat duminică la Vatican de către Papa Leon XIV, în prezenţa a zeci de mii de credincioşi. El este primul sfânt al Bisericii Catolice care a trăit în secolul XXI.

Misterul ”monstrului marin” de 21 de metri eșuat pe o plajă din Țara Galilor, în sfârșit elucidat
Stiri externe
Misterul ”monstrului marin” de 21 de metri eșuat pe o plajă din Țara Galilor, în sfârșit elucidat

Rămășițele unei creaturi marine colosale, care au fost descoperite pe o plajă din Țara Galilor în această săptămână, au fost confirmate ca fiind cele ale unei balene cu înotătoare („fin whale”) foarte mari.

Recomandări
Parlamentul dezbate cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR. Bolojan: Nu mai blocați Guvernul cu moțiuni de tip Cațavencu
Stiri Politice
Parlamentul dezbate cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR. Bolojan: Nu mai blocați Guvernul cu moțiuni de tip Cațavencu

Parlamentul a început dezbaterea celor patru moţiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan în urma angajării răspunderii pe Pachetul 2 de măsuri fiscale. Opoziţia cere amânarea ședinței pentru luni, chiar dacă cvorumul este deja asigurat.

Scandal în Parlament, pe tema cvorumului. Cerința AUR, respinsă de preşedintele de şedinţă
Stiri Politice
Scandal în Parlament, pe tema cvorumului. Cerința AUR, respinsă de preşedintele de şedinţă

Votul pe prima moțiune de cenzură, dezbătută duminică în Parlament pe tema sănătății, a fost blocat câteva minute după ce AUR a cerut apel nominal pentru verificarea cvorumului.

Rusia a lansat cel mai mare atac cu drone de la începutul războiului. Kievul cere din nou sprijin antiaerian
Stiri externe
Rusia a lansat cel mai mare atac cu drone de la începutul războiului. Kievul cere din nou sprijin antiaerian

Rusia a lansat sâmbătă noaptea 805 drone şi 13 rachete asupra Ucrainei, informează forţele aeriene ucrainene; apărarea antiaeriană a reuşit să doboare 751 de drone şi patru rachete.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 07 Septembrie 2025

02:07:01

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
I like IT
Ediția 17 - 2025

22:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28