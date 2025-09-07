Rusia: „Am lovit ținte militare în Ucraina”. Șefa Comisiei Europene: „Rusia calcă în picioare dreptul internațional”
Rusia a comentat atacurile din timpul nopții asupra Ucrainei. Într-un scurt comunicat transmis de agenția de presă TASS, care citează Ministerul rus al Apărării, Moscova afirmă că a lovit „obiective din industria militară”.
Forțele ruse ar fi atacat, de asemenea, „infrastructura de transport”, utilizată „în sprijinul forțelor armate ucrainene”.
Totodată, Moscova susține că a lovit fabrici de drone, depozite și facilități de lansare pentru drone cu rază lungă, aerodromuri, stații radar, dar și locuri unde se aflau soldați și mercenari străini.
Într-o actualizare de pe câmpul de luptă, raportul mai afirmă că Rusia a preluat controlul asupra satului Khoroshe, în regiunea Dnipropetrovsk.
Aceste informații nu au fost verificate în mod independent.
Șefa Comisiei Europene: „Rusia calcă în picioare dreptul internațional”
Reacțiile la atacul de amploare lansat de Rusia asupra Ucrainei încep să apară.
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a declarat că Kremlinul „batjocorește din nou diplomația” și „calcă în picioare dreptul internațional”.
„Europa este și va rămâne în totalitate alături de Ucraina”, a adăugat ea.
„Consolidăm forțele armate ucrainene, construim garanții de securitate pe termen lung și înăsprim sancțiunile pentru a spori presiunea asupra Rusiei.”
„Uciderile trebuie să înceteze.”
Sursa: Sky News
07-09-2025 14:12