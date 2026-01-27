Documentul a fost publicat pe site-ul camerei inferioare a parlamentului rus, informează publicația independentă Meduza.

Guvernul Rusiei a propus introducerea unor modificări în Legea federală „Privind comunicațiile”, care prevăd două schimbări principale:

operatorii de telecomunicații vor fi obligați să suspende furnizarea oricăror servicii de comunicații la cererea FSB, în cazul unor „amenințări la adresa securității cetățenilor și a statului”;

operatorii nu vor mai răspunde material față de clienți pentru astfel de întreruperi.

Despre pregătirea proiectului de lege a relatat publicația „Vedomosti” încă din noiembrie 2025. Experții consultați de ziar estimau că FSB va primi dreptul de a cere întreruperea comunicațiilor mobile în timpul operațiunilor antiteroriste, pentru combaterea criminalității organizate, în timpul tulburărilor în masă, situațiilor de urgență și la evenimente guvernamentale importante.

În forma actuală a proiectului nu este precizat ce tipuri de „amenințări la securitate” pot justifica întreruperea comunicațiilor, notează „Mediazona”. Legislația în vigoare permite deja oprirea internetului în cazul unei amenințări reale de atentat terorist sau pentru urmărirea autorilor acestuia, scria publicația Faridaily.

Inițial, scopul proiectului de lege ar fi fost acela de a exonera operatorii de responsabilitate pentru întreruperea internetului mobil în timpul atacurilor cu drone.

Totuși, sublinia Faridaily, citând experți, formulările proiectului pot fi interpretate mult mai larg decât simpla oprire a internetului mobil sau fix. Potrivit legislației actuale, prin servicii de comunicații se înțeleg inclusiv telefonia și alte forme de comunicare, precum serviciile poștale.

Necesitatea proiectului de lege a fost explicată prin întreruperile internetului cauzate de atacurile cu drone și la ședința Dumei de Stat din 27 ianuarie, de către adjunctul ministrului dezvoltării digitale, Ivan Lebedev. Deputații l-au întrebat de ce modificările permit întreruperea tuturor mijloacelor de comunicație, fără a specifica motivele exacte. Potrivit lui Lebedev, „ce anume se oprește, în ce moment și în ce volum” va fi stabilit prin acte nepublice ale președintelui și guvernului, pentru ca „dușmanii să nu înțeleagă până la capăt” legea. Acesta a susținut că întreruperile vor avea loc „doar în situații de necesitate operativă reală, fără niciun exces”.



