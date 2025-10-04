Rușii au lovit un tren plin cu pasageri în regiunea ucraineană Sumîi. Zeci de victime raportate | Video
Forțele armate ruse au atacat gara din comunitatea Șostka din regiunea ucraineană Sumîi, a anunțat pe 4 octombrie șeful administrației regionale, Oleg Grigorov. El a spus că trenul de pasageri Șostka-Kiev a fost lovit.
Aproximativ 30 de persoane din tren au fost rănite.
A savage Russian drone strike on the railway station in Shostka, Sumy region. All emergency services are already on the scene and have begun helping people. All information about the injured is being established. So far, we know of at least 30 victims. Preliminary reports… pic.twitter.com/ZZoWfPmpL5— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2025
Victimele au fost spitalizate, a declarat pentru Suspilna Oksana Tarasyuk, șefa administrației Șostka.
Guvernatorul regional a publicat o fotografie a trenului după impact, care arată un incendiu în cel puțin un vagon.
Conform înregistrărilor video ale martorilor oculari, geamurile unui tren din apropiere au fost sparte.
În urma atacurilor rusești asupra infrastructurii critice, Șostka a rămas complet fără electricitate, relatează Sumyoblenergo.
