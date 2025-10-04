Rușii au lovit un tren plin cu pasageri în regiunea ucraineană Sumîi. Zeci de victime raportate | Video

04-10-2025 | 13:03
tren atacat

Forțele armate ruse au atacat gara din comunitatea Șostka din regiunea ucraineană Sumîi, a anunțat pe 4 octombrie șeful administrației regionale, Oleg Grigorov. El a spus că trenul de pasageri Șostka-Kiev a fost lovit.

Vlad Dobrea

Aproximativ 30 de persoane din tren au fost rănite.

Victimele au fost spitalizate, a declarat pentru Suspilna Oksana Tarasyuk, șefa administrației Șostka.

Guvernatorul regional a publicat o fotografie a trenului după impact, care arată un incendiu în cel puțin un vagon.

Conform înregistrărilor video ale martorilor oculari, geamurile unui tren din apropiere au fost sparte.

În urma atacurilor rusești asupra infrastructurii critice, Șostka a rămas complet fără electricitate, relatează Sumyoblenergo.

