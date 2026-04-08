Motorul este testat într-o instalaţie specializată care simulează condiţiile spaţiale, a declarat marţi preşedintele institutului, Mihail Kovalciuk, la o reuniune a Prezidiului Academiei Ruse de Ştiinţe.

„Avem o serie întreagă de progrese... care vizează crearea unui motor fundamental nou pentru călătoriile în spaţiul cosmic. Avem o instalaţie care simulează condiţiile spaţiale. Este un volum imens, aproape 1.000 de metri cubi, cu o viteză de pompare enormă. Acolo este instalat acest motor cu plasmă fără electrozi pentru a-i testa toţi parametrii", a spus Kovalciuk.

El a adăugat că o funcţionare de probă a instalaţiei a fost efectuată cu o zi înainte sub conducerea consiliului de supraveghere al Institutului Kurciatov.

Institutul Kurchatov, unul dintre principalele centre ştiinţifice din Rusia, este renumit pentru realizările sale în domeniul energiei nucleare şi al fizicii, mai aminteşte Xinhua.