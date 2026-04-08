Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a anunțat miercuri că a demarat verificări după apariția în presa locală a unor imagini în care un livrator este agresat violent de un șofer, în Cartierul Între Lacuri din Cluj-Napoca. Incidentul ar fi avut loc marți, 7 aprilie și a fost semnalat inițial de stiridecluj.ro, transmite news.ro.

Curierul Wolt a fost atacat cu o rangă și lovit de mai multe ori, sub privirile îngrozite ale martorilor. O femeie aflată la fața locului a încercat să intervină și să-l oprească pe agresor. După ce l-a lovit, șoferul s-a urcat în mașină și, la demaraj, aproape l-a călcat pe livrator, care a căzut la pământ strigând de durere, ridicându-se ulterior singur.

Deși curierul nu pare să fi suferit răni grave, incidentul a provocat panică în cartier. Publicația a precizat că pune filmarea la dispoziția Poliției. Reprezentanții IPJ Cluj au confirmat că s-a sesizat din oficiu pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe și că se fac verificări „cu celeritate" pentru identificarea persoanelor implicate.