Potrivit Bursei din Sankt Petersburg, Lukoil nu a oferit spre vânzare benzină, motorină sau păcură din această rafinărie.

Surse din industrie au declarat pentru Reuters că livrările ar putea fi suspendate până la sfârșitul lunii.

Lukoil nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez este a patra cea mai mare rafinărie de petrol și al doilea cel mai mare producător de benzină din Rusia.

Citește și
Poate procesa 16 milioane de tone de petrol pe an, sau aproximativ 320.000 de barili pe zi.

Ucraina și-a intensificat atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești în ultimele săptămâni.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Forțele Armate Ucrainene încearcă să limiteze capacitatea Rusiei de a profita de criza din sectorul petrolier cauzată de războiul SUA și Israelului cu Iranul.

„Tot ce pot câștiga rușii din prețurile șocante ale petrolului, vor cheltui pentru război”, a declarat Zelenski pe 6 aprilie.