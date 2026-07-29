Rusia, nou mesaj pentru România după incidentele cu drone: Acțiunile neprietenoase nu vor rămâne fără răspuns

Stiri externe
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Gettyimages maria zaharova
Getty
autor
Adrian Popovici

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt al Ministerului rus de Externe, respinge acuzațiile formulate de autoritățile române potrivit cărora drone rusești ar fi încălcat spațiul aerian al României. Ea califică aceste acuzații drept „nefondate”.

Zaharova susține că incidentele invocate de România ar fi fost „regizate” și că acestea fac parte dintr-o campanie de propagandă. Potrivit poziției exprimate de Moscova, autoritățile române ar încerca astfel să distragă atenția de la ceea ce Rusia consideră a fi eșecul politicii României de sprijinire a Ucrainei.

„Respingem aceste noi pretenții nefondate. Incidentele regizate și campania de propagandă care le însoțește demonstrează încercarea conducerii României de a acoperi consecințele eșecului politicii sale iresponsabile de sprijinire a regimului de la Kiev”, a transmis Maria Zaharova.

Oficialul rus afirmă că nu acțiunile Moscovei, ci sprijinul acordat de București Kievului ar pune în pericol securitatea națională a României. În același timp, ea susține că această politică ar avea efecte negative și asupra situației economice și sociale din România.

În continuare, Zaharova afirmă că în societatea românească s-ar contura „tot mai clar” o dorință de abordare „de bun-simț” în ceea ce privește războiul din Ucraina și politica actualei conduceri de la București. Aceasta este o afirmație prezentată de partea rusă, fără a oferi dovezi în sprijinul ei.

„Anume aventurismul pro-ucrainean lipsit de orice reținere, și nicidecum „manevrele Moscovei”, subminează fundamentele securității naționale a României și afectează negativ situația sa socială și economică. De aceea, nimeni nu ar trebui să fie surprins că în societatea românească se conturează tot mai clar nevoia de bun-simț atunci când este vorba despre Ucraina și despre extravagantele conducerii sale”, a mai transmis Zaharova.

În final, purtătorul de cuvânt al MAE rus transmite un avertisment diplomatic, afirmând că „acțiunile neprietenoase ale Bucureștiului nu vor rămâne fără răspuns”, fără a preciza însă ce măsuri ar putea adopta Rusia ca reacție la decizia României de a expulza un angajat al ambasadei din România.

Ambasadorul Rusiei, chemat la MAE după ce trei drone au pătruns în România

Ambasadorul Rusiei în România a fost convocat, luni, 27 iulie, la Ministerul de Externe, pentru a discuta despre cele trei drone doborâte în ultimele zile, în spațiul nostru aerian.

În cadrul întâlnirii de la sediul Ministerului de Externe, Ambasadorului Rusiei i s-au prezentat fragmente ale dronei de proveniență rusească distrusă vineri în județul Buzău, la doar 100 de kilometri distanță de București. De altfel, diplomații români i-au transmis lui Vladimir Lipaev faptul că "este inadmisibil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României".

Într-o declarație de presă postată pe pagina oficială de Facebook, Ambasada Rusiei la București respinge acuzațiile Ministerului Român de Externe și spune că: „Diplomatul a respins categoric acuzațiile nefondate la adresa Rusiei, subliniind că este vorba despre o nouă înscenare propagandistică menită să împiedice continuarea loviturilor asupra infrastructurii portuare a Ucrainei de la Marea Neagră și de pe Dunăre, utilizată de NATO pentru livrarea de încărcături militare și armament”.

Expulzarea unui membru al personalului Ambasadei ruse din România a stârnit reacții imediate și la Moscova: „Acuzaţiile aduse de români sunt nefondate, iar afirmaţiile lor nu sunt justificate. Aceste măsuri neprietenoase vor primi răspunsul cuvenit”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, pentru agenţia rusă de presă TASS, potrivit Agerpres.

Este al doilea diplomat rus expulzat din țara noastră în două luni. După ce în luna mai doi oameni au fost răniți de explozia unei drone pe un bloc din Galati, autoritățile române au luat decizia de a închide consulatul rus din Constanța, și l-au declarat pe consulul de acolo persona non grata.

Corespondență Știrile PROTV din Spania, mistuită de incendii. În urma focului au rămas un peisaj apocaliptic și multă durere

Sursa: Facebook.com

Etichete: Rusia, maria zaharova, drone, ambasada rusiei,

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