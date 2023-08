Rusia încearcă să acopere urmele accidentului aviatic în care a fost implicat Prigojin

Pe de altă parte, anchetatorii ruși anunță repararea cutiei negre a avionului prăbuşit miercuri în regiunea Tver de la nord de Moscova. Între cele 10 victime s-ar număra și Evgheni Prigojin, fostul lider al grupării de mercenari Wagner.

Kremlinul pare să vrea să le facă uitat până și numele. A ordonat nivelarea unor cimitire în care sunt îngropați combatanți Wagner căzuți pe frontul din Ucraina.

Liderul Belarusului se fălea aseară ca l-a sfătuit pe Prigojin să aibă mare grijă după revolta din 24 iunie. Și a dat asigurări că Putin nu i-a făcut rău.

Lukașenko: „Îl știu pe Putin. Este o persoană prudentă, foarte calmă și chibzuită chiar și când e vorba de probleme mai puțin complexe. Este o treabă prea grosolană și neprofesionistă. Nu seamănă cu ceva ce ar face Putin. Dar, orice s-ar întâmpla, va fi mereu pus în cârca lui Putin”.

Între timp, anchetatorii ruşi au anunţat că au recuperat rămășițele celor 10 victime şi cutia neagră a aeronavei. Ucrainenii anunță că ar fi străpuns cea mai dificilă linie de apărare rusă din regiunea sudică Zaporojie. Prin urmare, ar putea avansa mai ușor către Mariupol și Melitopol.

Kurt Volker, Former U.S. ambassador to NATO, as well as a former U.S. Special Representative for Ukraine negotiations: „Nu putem lua de bun nimic din ce spun oficial rușii. Ei vor anunța ce le convine indiferent ce arată analizele celor 10 trupuri ori cutia neagră”.

Oricum, Kremlinului îi slujește de minune confuzia, așa că presa oficială lansează deja piste contradictorii, de la învinovăţirea Ucrainei, la teoria că un rival ar fi plantat bomba în avion. Între timp, curg dovezile de simpatie în orașul natal al președintelui, Sankt Petersburg.

Matthew Chance: „Cred ca asta e una dintre ultimele fotografii ale lui Prigojin, iar aici scrie în rusă că în acest Iad, el era cel mai bun. Unii și-au lăsat ecusoanele de membri Wagner. Organizația este cunoscută pentru cruzimea ei, iar acest ciocan lăsat aici, unul foarte greu, simbolizează tocmai această ferocitate”.

Matthew Chance: „Cine credeți că este responsabil de moartea lui? Cine l-a omorât? Nu comentați? Sunt vremuri prea tulburi ca oamenii să vorbească liber în Rusia”.

Pe de altă parte, occidentalii își păstrează semnele de întrebare legate de soarta lui Prigojin.

Kurt Volker, fost ambasador al SUA: „Din câte se știe, (Prigojin) era extraordinar de atent să-și facă pierdute urmele, să nu se știe unde exact se află în fiecare moment. Chiar nu știm ce s-a întâmplat cu adevărat”.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 26-08-2023 21:51