Ba mai mult, ministrul rus de externe declară că Moscova și-a pierdut răbdarea și bunăvoința cu Occidentul.

Șeful diplomației ruse a avertizat că Moscova va continua războiul împotriva Ucrainei până la îndeplinirea obiectivelor stabilite de Vladimir Putin în iunie 2024. În momentul respectiv, liderul rus și-a enumerat pretențiile pentru a face pace, în principal demilitarizarea Ucrainei și cedarea completă a celor cinci regiuni pe care Moscova le-a anexat încă din septembrie 2022.

În condițiile în care rachetele rusești spulberă aproape zilnic blocuri de locuințe în orașele ucrainene și omoară zeci de civili, Serghei Lavrov a găsit de cuviință să acuze Occidentul că doar „simulează disponibilitatea de a negocia”.

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe: „Nu mai credem Occidentul când susține că dorește o soluție negociată a conflictului. Rezerva noastră de bunăvoință și speranță a fost complet epuizată.”

Potrivit unor surse apropiate Kremlinului, citate de Reuters, înfuriat de atacurile cu drone tot mai îndrăznețe ale Kievului, Vladimir Putin nu mai este dispus să negocieze pacea. Dimpotrivă, dorește o escaladare a războiului. Cucerirea întregului Donbas pare să fie obsesia liderului rus, iar asta ar impune o nouă mobilizare obligatorie a bărbaților ruși.

În acest timp, experții cântăresc impactul deciziei administrației Trump de a acorda Ucrainei licență pentru a fabrica pe plan local rachete interceptoare pentru bateriile Patriot. Anunțul făcut de Donald Trump la Ankara nu oferă totuși o soluție instant, ci mai degrabă una pentru amenințările din viitor. Cel mai optimist calcul ar presupune o durată de 18 luni până când Ucraina va scoate aceste rachete din linia de producție.

Anatoli Khrapcinski, director de dezvoltare Fly-Group Ucraina: „Evident, trebuie să vorbim de necesitatea unui loc sigur. Aceste fabrici trebuie construite în subteran. Chiar și așa, ele vor deveni ținta principală a Federației Ruse. Trebuie să înțelegem că în producția acestor rachete sunt implicate cam 400 de companii, care produc piesele pentru suprafețele de control al zborului, motoare, sisteme de ghidare și sisteme de comunicații. Altfel spus, fabricarea acestor rachete este un proces foarte complex.”

Thomas Withington, Institutul Royal United Services – RUSI, Londra: „Diavolul stă în detalii, pentru că dificultatea majoră constă în punerea în funcțiune a liniilor de producție, instruirea muncitorilor, testarea și distribuirea rachetelor. Decizia transmite totuși Rusiei mesajul că Ucraina se pregătește pentru un război prelungit.”

Kievul a rămas fără muniție pentru apărarea antiaeriană, situație pe care Moscova o speculează, lansând valuri succesive de rachete balistice asupra orașelor ucrainene.