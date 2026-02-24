Fair Work Commission a confirmat decizia operatorului feroviar de a-l demite pe Eric Jordan, invocând imaginile suprinse pe camerele de supraveghere „clare și convingătoare”, care ar arăta că acesta a făcut gestul de două ori, scrie Daily Mail.

Mecanicul a respins acuzațiile, susținând că a fost fie „un gest de camaraderie între mecanici”, fie semnalul „all clear” folosit în industria feroviară pentru a indica faptul că linia este liberă. Potrivit apărării sale, ridicarea brațului cu palma întinsă este „compatibilă” cu acest semnal și nu reprezintă un salut nazist.

Incidentul ar fi avut loc pe 6 martie 2025, în stația Mittagong din Southern Highlands (NSW), în timp ce un tren Aurizon traversa peronul. Mai mulți mecanici au depus plângeri și au beneficiat de consiliere.

Compania a calificat gestul drept antisemit și a susținut că acesta, fiind îndreptat către angajați ai altor operatori și posibil vizibil publicului, a afectat grav imaginea și reputația companiei.

În fața Comisiei, Jordan a declarat că acuzațiile l-au afectat „profund” și că le consideră „incredibil de ofensatoare”.

„Ridicarea unui braț, în sine, nu este dovada unui salut roman și nu ar trebui interpretată astfel”, a spus el. „Consider această acuzație foarte insultătoare. Mă consider o persoană care acceptă toate culturile, iar mentorul meu, care m-a introdus în cariera feroviară, este de religie mozaică și îl respect profund.”

Jordan a afirmat că Poliția din Campbelltown a analizat imaginile și i-a transmis că nu este vorba despre un salut nazist, astfel că nu va urma nicio acțiune penală. Compania a contrazis însă această interpretare, susținând că polițistul ar fi declarat că, dacă ar fi fost doar decizia sa, l-ar fi pus probabil sub acuzare, însă ancheta nu a avansat deoarece niciun martor nu a fost dispus să dea declarație. Timp de trei săptămâni, agentul a încercat fără succes să obțină mărturii.

Compania a descris salutul nazist drept probabil „cel mai ofensator gest fizic” din mediul de lucru australian contemporan și a arătat că acesta constituie un motiv solid de concediere pentru abatere gravă.

Salutul nazist este interzis explicit la nivel național în Australia, iar legea prevede pedepse cu închisoarea.