Pensionarii ar fi fost chemați să semneze pentru schimbarea cardului, pretindeau suspectele.

Însă în realitate, după ce obțineau semnăturile, femeile completau cereri de credit și validau formal prezența și acordul clienților.

În acte, bătrânii apăreau debitori sau giranți, dar banii „împrumutați” ajungeau la alte persoane.

Așa s-a ajuns la un prejudiciu de 61.000 de lei, pentru faptele care s-ar fi petrecut între anii 2018 și 2022.

Schema a funcționat, până când unul dintre păgubiți a făcut plângere.

Cele două femei au fost reținute pentru înșelăciune, fals intelectual și uz de fals în formă continuată.