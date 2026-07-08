Într-un mesaj publicat pe Telegram, primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, a declarat că atacurile au provocat incendii în două cartiere, potrivit News.ro.

Locuitorii din Kiev au auzit explozii în noaptea de 7 spre 8 iulie, după care au pornit sirenele de alarmă aeriană, relatează Ukrainska Pravda.

Și Odesa a fost lovită marți seara cu rachete balistice cu focoase cu submuniții, iar 9 persoane au fost rănite și spitalizate, în timp ce infrastructura a fost avariată, au declarat oficialii locali.

„Încă o dată, ignorând cu cinism normele dreptului internațional umanitar, armata rusă a lovit regiunea civilă a Odesei, folosind o rachetă balistică cu focos cu submuniție. Ca urmare a bombardamentului inamic, o clădire situată pe teritoriul unei întreprinderi de producție și câteva mașini au luat foc”, a declarat Oleg Kiper, guvernatorul regiunii.

Atac masiv asupra Kievului

Bombardamentele ruseşti au ucis cel puţin 10 persoane luni în regiunea Kiev, unde jurnaliştii AFP au fost martori la zeci de explozii, în ajunul summitului NATO la Ankara.

În capitală, cel puţin nouă persoane au fost ucise şi alte 46 rănite, a relatat pe Telegram şeful administraţiei militare din Kiev, Timur Tkacenko.

Cel puţin o persoană a murit în districtul Bucea, la periferia Kievului, potrivit şefului administraţiei militare regionale, Mikola Kalaşnik, care a acuzat Moscova că "vizează din nou în mod deliberat civili şi infrastructură civilă", relatează Agerpres.

Într-un comunicat, Ministerul Apărării rus a declarat că a "lansat un atac masiv" împotriva Ucrainei "ca răspuns la atacurile teroriste lansate de regimul de la Kiev împotriva infrastructurii civile de pe teritoriul rus".

Forţele ruse au atacat "instalaţii din sectorul militar-industrial, instalaţii ale complexului energetic şi petrolier din Kiev şi regiunea Kiev, precum şi infrastructura aeroporturilor militare din Dnipropetrovsk, Poltava, Cerkasî, Cernigău şi Kiev", a adăugat el.