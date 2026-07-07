Un zgârie-nori riscă să se prăbușească în Manhattan. Doi piloni de rezistență au cedat. Toată zona a fost evacuată

Clădirea de birouri din anii 1970 este situată într-un coridor aglomerat, la aproximativ un bloc distanţă de emblematica clădire Chrysler şi între gara Grand Central Terminal şi sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite.
"Două coloane de rezistenţă au cedat şi au apărut totodată numeroase fisuri şi tasări ale planşeelor. Clădirea rămâne instabilă", a afirmat primarul Zohran Mamdani în cadrul unei conferinţe de presă.
"Este o situaţie extrem de gravă... Sunt recunoscător să pot anunţa că nu s-au înregistrat victime până în prezent şi că toţi muncitorii au fost localizaţi şi sunt în siguranţă", a adăugat el.
Situat în apropierea gării Grand Central şi a sediului ONU, turnul cu 37 de etaje - fostul sediu al gigantului farmaceutic Pfizer - este transformat în apartamente de lux, în cadrul unui amplu proiect de reamenajare.
Pompierii au fost alertaţi după ce au început să cadă cărămizi. "La sosire, echipajele au constatat că două coloane s-au deformat la etajele 21 şi 22. Planşeele s-au tasat între nivelurile 21 şi 26", a precizat departamentul de pompieri.
Circa 130 de pompieri şi membri ai echipajelor medicale de urgenţă au fost trimişi la faţa locului, fiind utilizate şi drone. Hotelurile, spaţiile comerciale şi apartamentele din vecinătate au fost evacuate, iar străzile au fost închise, au constatat jurnaliştii AFP.
Potrivit dezvoltatorilor, proiectul imobiliar - care se întinde pe o suprafaţă de aproape 120.000 de metri pătraţi şi a cărui finalizare este programată pentru începutul anului 2027 - urmează să pună pe piaţă aproximativ 1.600 de apartamente destinate închirierii.
Sursa:
Agerpres
News.ro
Etichete:
zgarie-nori,
manhattan,