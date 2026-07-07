Un zgârie-nori riscă să se prăbușească în Manhattan. Doi piloni de rezistență au cedat. Toată zona a fost evacuată

Clădirea de birouri din anii 1970 este situată într-un coridor aglomerat, la aproximativ un bloc distanţă de emblematica clădire Chrysler şi între gara Grand Central Terminal şi sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite.

"Două coloane de rezistenţă au cedat şi au apărut totodată numeroase fisuri şi tasări ale planşeelor. Clădirea rămâne instabilă", a afirmat primarul Zohran Mamdani în cadrul unei conferinţe de presă.

"Este o situaţie extrem de gravă... Sunt recunoscător să pot anunţa că nu s-au înregistrat victime până în prezent şi că toţi muncitorii au fost localizaţi şi sunt în siguranţă", a adăugat el.