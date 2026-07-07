Un zgârie-nori riscă să se prăbușească în Manhattan. Doi piloni de rezistență au cedat. Toată zona a fost evacuată

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Zgarie-nori Manhattan
X

Mai multe străzi din centrul cartierului Manhattan din New York au fost evacuate marţi dimineaţă, la ora de vârf, după o cedare structurală la un zgârie-nori aflat în renovare, relatează AFP. Nu au fost raportate victime.

autor
Stirileprotv

Clădirea de birouri din anii 1970 este situată într-un coridor aglomerat, la aproximativ un bloc distanţă de emblematica clădire Chrysler şi între gara Grand Central Terminal şi sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite.

"Două coloane de rezistenţă au cedat şi au apărut totodată numeroase fisuri şi tasări ale planşeelor. Clădirea rămâne instabilă", a afirmat primarul Zohran Mamdani în cadrul unei conferinţe de presă.

"Este o situaţie extrem de gravă... Sunt recunoscător să pot anunţa că nu s-au înregistrat victime până în prezent şi că toţi muncitorii au fost localizaţi şi sunt în siguranţă", a adăugat el.

Situat în apropierea gării Grand Central şi a sediului ONU, turnul cu 37 de etaje - fostul sediu al gigantului farmaceutic Pfizer - este transformat în apartamente de lux, în cadrul unui amplu proiect de reamenajare.

Pompierii au fost alertaţi după ce au început să cadă cărămizi. "La sosire, echipajele au constatat că două coloane s-au deformat la etajele 21 şi 22. Planşeele s-au tasat între nivelurile 21 şi 26", a precizat departamentul de pompieri.

Circa 130 de pompieri şi membri ai echipajelor medicale de urgenţă au fost trimişi la faţa locului, fiind utilizate şi drone. Hotelurile, spaţiile comerciale şi apartamentele din vecinătate au fost evacuate, iar străzile au fost închise, au constatat jurnaliştii AFP.

Potrivit dezvoltatorilor, proiectul imobiliar - care se întinde pe o suprafaţă de aproape 120.000 de metri pătraţi şi a cărui finalizare este programată pentru începutul anului 2027 - urmează să pună pe piaţă aproximativ 1.600 de apartamente destinate închirierii.

Sursa: Agerpres News.ro

Etichete: zgarie-nori, manhattan,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Clara a spus totul despre iubitul cu 53 de ani mai în vârstă: ”Primesc multe critici”
FOTO Clara a spus totul despre iubitul cu 53 de ani mai în vârstă: ”Primesc multe critici”
Citește și...
Stiri externe
Lista extinsă a țărilor care ating obiectivele NATO pentru cheltuielile de apărare. Unde se situează România

Cinci țări NATO se estimează că vor atinge obiectivul alianței de alocare a 3,5% din PIB pentru cheltuieli de apărare propriu-zise în 2026, potrivit datelor actualizate ale NATO.
Stiri externe
La câteva ore după ce a fost condamnată, Le Pen și-a anunțat candidatura la alegerile prezidenţiale din 2027. Planul întocmit

Lidera extremei drepte franceze Marine Le Pen a anunţat marţi că va candida la alegerile prezidenţiale din 2027, la doar câteva ore după ce o instanţă de apel a condamnat-o la un an de închisoare pentru deturnare de fonduri europene.
Stiri externe
Zi istorică în Ungaria. Magyar a provocat un moment fără precedent. „Ne cerem scuze pentru minciunile din trecut”

Posturile publice de televiziune şi radio ungare, acuzate de noul premier Peter Magyar că ar fi părtinitoare în favoarea lui Viktor Orban, şi-au încetat temporar emisia marţi după-amiază, a anunţat şeful guvernului, care a salutat o "zi istorică".

Recomandări
Stiri externe
Cum funcționează GlobalEye, noul sistem avansat de supraveghere al NATO de care va beneficia și România

După mai bine de 40 de ani, NATO începe cea mai amplă modernizare a sistemului său de avertizare aeriană. 

Stiri externe
Președintele Nicușor Dan, la summitul NATO de la Ankara. România va fi membru fondator al băncii NATO

Preşedintele Nicuşor Dan a ajuns marți la Ankara, unde are loc Summitul NATO, context în care va pleda pentru importanţa sprijinului aliat în regiunea Mării Negre şi pentru consolidarea apărării aeriene şi maritime.

Stiri Diverse
Premieră istorică: Misiune spațială condusă din România. Un satelit pentru securitatea cibernetică, plasat pe orbită

România marchează o premieră în industria spațială europeană. Un satelit construit pentru a testa apărarea cibernetică în spațiu a fost lansat cu succes din California.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 07 Iulie 2026

47:34

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 07 Iulie 2026

01:45:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 8 Iunie 2026

13:07

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Episodul 14

41:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Messi, în lacrimi! Cum a fost surprins legendarul fotbalist după remontada cu Egipt! Ce a pățit imediat după fluierul final

Sport

OUT! Dinamo l-a cedat și a fost prezentat la noua sa echipă