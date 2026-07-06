Atac masiv asupra Kievului. Bombardamentele ruseşti au ucis cel puţin 10 persoane. GALERIE FOTO

În capitală, cel puţin nouă persoane au fost ucise şi alte 46 rănite, a relatat pe Telegram şeful administraţiei militare din Kiev, Timur Tkacenko.

Cel puţin o persoană a murit în districtul Bucea, la periferia Kievului, potrivit şefului administraţiei militare regionale, Mikola Kalaşnik, care a acuzat Moscova că "vizează din nou în mod deliberat civili şi infrastructură civilă", relatează Agerpres.

Într-un comunicat, Ministerul Apărării rus a declarat că a "lansat un atac masiv" împotriva Ucrainei "ca răspuns la atacurile teroriste lansate de regimul de la Kiev împotriva infrastructurii civile de pe teritoriul rus".

Forţele ruse au atacat "instalaţii din sectorul militar-industrial, instalaţii ale complexului energetic şi petrolier din Kiev şi regiunea Kiev, precum şi infrastructura aeroporturilor militare din Dnipropetrovsk, Poltava, Cerkasî, Cernigău şi Kiev", a adăugat el.

Serviciile de urgenţă ucrainene au raportat că cel puţin 15 clădiri rezidenţiale au fost avariate sau distruse la Kiev, între care o clădire cu nouă etaje din cartierul Podilski, unde "salvatorii caută persoane" printre dărâmături, şi un depozit din cartierul Obolonski.