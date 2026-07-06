Atac masiv asupra Kievului. Bombardamentele ruseşti au ucis cel puţin 10 persoane. GALERIE FOTO

În capitală, cel puţin nouă persoane au fost ucise şi alte 46 rănite, a relatat pe Telegram şeful administraţiei militare din Kiev, Timur Tkacenko.
Cel puţin o persoană a murit în districtul Bucea, la periferia Kievului, potrivit şefului administraţiei militare regionale, Mikola Kalaşnik, care a acuzat Moscova că "vizează din nou în mod deliberat civili şi infrastructură civilă", relatează Agerpres.
Într-un comunicat, Ministerul Apărării rus a declarat că a "lansat un atac masiv" împotriva Ucrainei "ca răspuns la atacurile teroriste lansate de regimul de la Kiev împotriva infrastructurii civile de pe teritoriul rus".
Forţele ruse au atacat "instalaţii din sectorul militar-industrial, instalaţii ale complexului energetic şi petrolier din Kiev şi regiunea Kiev, precum şi infrastructura aeroporturilor militare din Dnipropetrovsk, Poltava, Cerkasî, Cernigău şi Kiev", a adăugat el.
Serviciile de urgenţă ucrainene au raportat că cel puţin 15 clădiri rezidenţiale au fost avariate sau distruse la Kiev, între care o clădire cu nouă etaje din cartierul Podilski, unde "salvatorii caută persoane" printre dărâmături, şi un depozit din cartierul Obolonski.
Rusia, care atacă Ucraina zilnic de la lansarea ofensivei sale în februarie 2022, a ameninţat că va riposta la atacurile masive cu rachete şi drone ucrainene, care au vizat Rusia în noaptea vineri spre sâmbătă, în special regiunea Sankt Petersburg.
Săptămâna trecută, atacurile ruseşti au ucis 30 de persoane şi au rănit aproape 100 la Kiev în noaptea de miercuri spre joi, cele mai grave atacuri ruseşti împotriva capitalei Ucrainei de la începutul războiului.
Armata ucraineană şi-a continuat atacurile cu drone împotriva Rusiei. Cel puţin 47 de drone au fost doborâte în noaptea de duminică spre luni în regiunea Leningrad, a anunţat guvernatorul Aleksandr Drozdenko.
Oraşul Sevastopol, din Peninsula Crimeea, a rămas fără curent electric luni după un atac ucrainean asupra infrastructurii energetice din apropierea oraşului, a anunţat guvernatorul local numit de ocupantul rus, Mihail Razvojaiev.
"Instalaţiile publice funcţionează acum datorită sistemelor de alimentare de rezervă. Specialiştii fac în prezent tot posibilul pentru a restabili curentul electric în locuinţe", a scris Razvojaiev.
Oraşul, cu aproximativ 550.000 de locuitori, serveşte drept bază pentru Flota rusă din Marea Neagră.
De câteva săptămâni, armata ucraineană a impus o blocadă energetică asupra Peninsulei Crimeea, pe care forţele ruseşti au ocupat-o în 2014.
Peninsula a fost plasată în "stare de urgenţă" la sfârşitul lunii iunie, permiţând deblocarea mai multor resurse şi deschizând teoretic calea pentru impunerea de restricţii asupra populaţiei locale.
Primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, a raportat luni dimineaţă că 11 drone au fost distruse în timp ce se îndreptau spre Moscova.
Kievul şi-a intensificat recent atacurile împotriva teritoriului rusesc şi a regiunilor ocupate, vizând în special siturile de producţie a energiei, în încercarea de a întrerupe finanţarea Moscovei pentru război.
Sursa:
Agerpres
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