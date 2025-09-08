Rusia ar ucide civili în Cehia exact cum o face în Ucraina, avertizează şeful serviciilor de informaţii

08-09-2025 | 21:35
ucraina

Rusia ar ucide oameni nevinovaţi în Cehia, la fel cum o face în Ucraina, a declarat luni şeful serviciilor de informaţii cehe, Michal Koudelka, scrie Politico

autor
Vlad Dobrea

Vorbind la o conferinţă despre securitatea internă şi rezilienţa statului, în Camera Deputaţilor a Cehiei, el a acuzat Rusia de comiterea unor „crime brutale” şi de faptul că „vizează deliberat civili – femei, copii şi cetăţeni ucraineni nevinovaţi, lipsiţi de apărare”.

„Ar trebui să fim cu toţii absolut siguri că ruşii ne-ar face acelaşi lucru nouă”, a spus Koudelka. „Să nu existe nicio îndoială în acest sens.”

Avertismentul vine în contextul în care Cehia se pregăteşte pentru alegerile din octombrie. Influenţa rusă asupra alegerilor din Europa Centrală şi de Est, precum cele din România şi Republica Moldova de luna aceasta, a fost o preocupare majoră pentru Bruxelles în ultimul an, în încercarea de a menţine sprijinul pentru Ucraina.

Serviciul de Informaţii şi Securitate din Cehia (BIS) a avertizat constant asupra operaţiunilor de influenţă ruseşti, menţionând tentativele de a promova naraţiuni media favorabile Kremlinului sau de a ataca cibernetic instituţii guvernamentale.

Rusia încearcă să semene diviziune şi să erodeze încrederea publică în instituţii, stat, statul de drept şi în locul Cehiei în comunitatea internaţională, a spus Koudelka.

În raportul său din 2024, serviciul de informaţii a menţionat că Rusia a recrutat migranţi din afara UE pentru a comite infracţiuni, a răspândi frică şi a submina încrederea în guvern.

Investigaţiile Voxpot au arătat că producţia site-urilor cehe dezinformatoare – cu articole traduse din publicaţii ruse aflate sub sancţiuni – a atins cel mai ridicat nivel din istorie înainte de alegerile din octombrie.

Koudelka a mai afirmat că Rusia nu doreşte să-şi încheie războiul împotriva Ucrainei, altfel ar fi făcut-o deja. El a adăugat că ucrainenii luptă pentru libertatea Cehiei.

„Ei ne oferă timp să ne pregătim pentru o posibilă agresiune rusă”, a spus el, adăugând că singurul limbaj pe care Rusia îl înţelege este forţa şi că Cehia trebuie să arate determinare pentru a-şi apăra libertatea.

Sursa: Politico

Etichete: Rusia, vladimir putin, cehia, ucisi, civili,

Dată publicare: 08-09-2025 21:35

