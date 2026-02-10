Rusia a anunţat marţi aplicarea de "restricţii progresive" asupra aplicaţiei de mesagerie Telegram pe motiv de "încălcare" a legislaţiei ruse, autorităţile de la Moscova acuzând această aplicaţie că nu face suficient pentru a împiedica utilizarea sa în "scopuri teroriste", relatează AFP.

Fondată de Pavel Durov, care deţine cetăţenia rusă şi franceză, Telegram este unul dintre cele două servicii de mesagerie cele mai populare din Rusia, alături de Whatsapp, a cărui funcţionare este aproape complet blocată în Rusia din ianuarie, din motive similare.

Durov îl acuza în decembrie 2025 pe președintele francez Emmanuel Macron că vrea să transforme Uniunea Europeană într-un ”gulag digital” și a declarat în mai multe rânduri că democrațiile Europei cenzurează Telegram.

Recent, fondatorul Telegram (care poate fi considerat un susținător al extremiștilor europeni pro-ruși) acuza Spania că vrea să devină un ”stat de supraveghere”, după ce autoritățile au început demersurile pentru a limita accesul minorilor la rețele sociale.

"Legislaţia rusă continuă să nu fie aplicată, nicio măsură reală nu a fost pusă în practică pentru combaterea escrocheriilor şi a utilizării mesageriei în scopuri criminale şi teroriste", a motivat marţi Agenţia rusă pentru supravegherea telecomunicaţiilor (Roskomnadzor) într-un comunicat, citat de agenţiile ruse de presă.

"Din această cauză, Roskomnadzor va continua să transpună în practică restricţii progresive (vizând Telegram, n.r.) pentru ca legislaţia rusă să fie respectată şi pentru a asigura protecţia cetăţenilor", se afirmă în comunicat.

Rusia restricţionase deja din vară apelurile prin Telegram şi Whatsapp, aceasta din urmă proprietate a gigantului american Meta, în cadrul unei represiuni mai extinse împotriva reţelelor de social media deţinute de străini.

Rușii fac închisoare dacă vor căuta pe internet conținut ”extremist”

Escrocheriile prin mesagerie sunt foarte frecvente în Rusia. Autorităţile ruse acuză, de asemenea, serviciile de securitate ucrainene că recrutează prin aceste aplicaţii cetăţeni ruşi pentru a comite acte de sabotaj în ţară, în schimbul unei promisiuni de remuneraţie.

Rusia şi-a multiplicat în ultimii ani măsurile care restricţionează libertatea de exprimare pe internet, mult timp printre ultimele spaţii unde vocile critice puteau să se exprime liber.

Preşedintele rus Vladimir Putin a promulgat, la sfârşitul lunii iulie, o lege care pedepseşte căutările pe internet de conţinut catalogat drept "extremist" şi care interzice promovarea VPN-urilor, sisteme foarte utilizate în Rusia pentru a ocoli cenzura.

Din 2024, platforma de videoclipuri YouTube este accesibilă în Rusia doar prin VPN. Iar din 2022, reţelele de socializare Facebook şi Instagram ale grupului american Meta, declarate "extremiste" în Rusia, sunt de asemenea blocate.