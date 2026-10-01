Miercuri, forțele Kremlinului au lansat cel mai amplu atac asupra centralelor de termoficare și de producere a energiei electrice din Kiev.

Armata rusă a folosit, pentru prima dată, o dronă cu reacție, al cărei focos e special conceput pentru a distruge stâlpii de înaltă tensiune și structurile metalice ale podurilor. Informația vine de la un consilier al președintelui Volodimir Zelenski, citat de presa ucraineană.

Moscova și-a intensificat atacurile aeriene asupra Ucrainei. Iar ieri a lansat cea mai amplă lovitură asupra infrastructurii energetice ucrainene, din primăvară și până acum. Au fost vizate Kievul și așezările limitrofe.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că una dintre țintele lovite a fost centrala Trypilska - principalul furnizor de energie electrică pentru regiunea Capitalei. Instalația a fost avariată în urma atacului.

Putin: „Poporul rus nu poate fi înfrânt sau intimidat”

Între timp, la Moscova, Vladimir Putin s-a adresat aleșilor, la sesiunea inaugurală a Dumei de Stat.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Încă o dată, aleșii noștri au demonstrat că poporul rus nu poate fi înfrânt sau intimidat de nimeni.”

Putin a subliniat din nou că victoria categorică a partidului său - Rusia Unită - în alegerile pentru Dumă demonstrează că poporul îi e alături, inclusiv în ceea ce privește războiul din Ucraina.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Unitatea societății noastre este cea mai sigură garanție că, împreună, vom atinge toate obiectivele pe care ni le-am stabilit. Vom asigura garanții solide pentru securitatea și suveranitatea Rusiei pentru generațiile viitoare.”

NATO: Nu există o amenințare iminentă pentru teritoriul Alianței

Pe de altă parte, secretarul general al NATO a transmis ieri că nu există o amenințare iminentă pentru teritoriul Alianței Nord-Atlantice, din partea Rusiei. Dar și că evaluarea amenințării ruse este neschimbată față de acum trei săptămâni, trei luni sau un an.

Mark Rutte a făcut aceste declarații ca reacție la un avertisment transmis de Rusia către NATO, privind exclava rusă Kaliningrad.

Potrivit unui document văzut de jurnaliștii Reuters, Moscova a transmis că ar putea recurge inclusiv la arme nucleare, dacă Alianța ar încerca să izoleze sau să blocheze accesul către acest mic teritoriu rus, situat între Polonia și Lituania.