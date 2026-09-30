Şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, a declarat sâmbătă că Moscova ar putea eventual să-şi dea acordul pentru revânzarea sistemelor S-400 către o ţară "responsabilă şi legată prin relaţii amicale" cu Rusia, fără alte detalii, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Este un subiect pe ordinea de zi. Eforturi şi contacte adecvate sunt în curs", a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în conferinţa sa de presă zilnică.

Turcia a cumpărat aceste sisteme de apărare antiaeriană în 2017, pe vremea când relaţiile între Washington şi Ankara erau tensionate. Aceste sisteme de apărare antiaeriană nu au fost niciodată activate în alte scopuri decât pentru teste.

Această achiziţie a făcut ca Turcia să fie exclusă din programul american de avioane de vânătoare F-35 în 2019, ceea ce a privat-o de avioanele deja plătite, iar anul următor a fost supusă sancţiunilor americane.

Livrarea motoarelor F110 pentru avionul de vânătoare turcesc KAAN a fost, de asemenea, împiedicată.

Ankara caută de mult timp să rezolve disputa legată de F-35 şi sistemele S-400. Dar este necesar acordul Rusiei pentru revânzarea lor, Turcia neavând licenţă de reexport.