Rusia, a doua țară din Europa care depășește 2 milioane de infectări. Efectele carantinei se lasă așteptate

După Franța, Rusia este a doua țară europeană care trece pragul de 2 milioane de cazuri de infectare cu SARS COV-2. Iar Polonia a anunțat pentru a doua zi la rând un record de 637 de decese, în 24 de ore.

Între timp, țările care sunt deja de 2 sau chiar 3 săptămâni în carantină evaluează impactul restricțiilor. Dacă în Belgia ori Franța se văd deja rezultate încurajatoare, germanii și britanicii nu au deocamdată motive să răsufle ușurați.

Se împlinesc trei săptămâni de când multe țări europene au intrat din nou în carantină națională strictă pentru a curma agravarea galopantă a pandemiei. Daca în unele state se văd deja roadele, în altele se lasă așteptate.

De la peste 60.000 de cazuri noi, pe 6 noiembrie, Franța a scăzut sub jumătate. Cehia, care a intrat cel mai devreme în carantină, pe 20 octombrie, când avea peste 15.000 de cazuri noi în fiecare zi, a raportat ieri sub 9.000. La rândul ei, Belgia, la un moment dat țara cu ce mai mare rată de infectare, a scăzut de la 22 de mii de cazuri zilnic la sub 2.000.

În schimb în Germania, unde erau 19.000 de cazuri noi pe 2 noiembrie, situația s-a tot agravat, având 23.500 de teste pozitive pe 10 noiembrie. Dacă ieri Berlinul raporta 17.500 de cazuri, astăzi a depășit 22.000.

Lothar Wieler, președintele institutului Robert Koch din Germania: "Situația rămâne gravă, foarte gravă. Rata de infectare pare să se fi stabilizat, dar la un nivel foarte ridicat. Tot e bine că n-a mai crescut, asta ar fi vestea bună".

Nici britanicii nu văd luminița de la capătul tunelului. Pe 5 noiembrie, când a intrat în carantină, Regatul avea 22.000 de cazuri zilnic. Ieri, a înregistrat 19.600, așadar o scădere minoră. Și totuși, guvernul Johnson caută variante de înlesnire a restricțiilor de sărbători.

Beth Rigby , SKY News: "Luminițele or fi ele aprinse, dar majoritatea magazinelor de aici, de pe pe Oxford Street, sunt închise, acum când intrăm în cea de-a treia săptămână de carantină. E limpede însă că premierul și guvernul vor să ofere oamenilor și afacerilor un... strop de Crăciun. Chiar daca asta va însemna o "mahmureală" nasoală în ianuarie".

Grupul de oameni de știință care consiliază guvernul de la Londra avertizează că orice zi fară restricții trebuie compensată cu 5 zile de măsuri drastice.

Mark Harpes, politician: Să le spui familiilor că pot avea un Crăciun relativ normal, pentru că , după aceea, să impui din nou restricții care le afectează nivelul de trai, nu mi se pare a fi un cadou dezirabil de Crăciun.

O altă problemă este că oamenii nu par dispuși să țină seama de reguli, cel puțin nu de sărbători.

Localnic: "Nu îmi fac griji, pentru că o să mă întâlnesc oricum cu familia mea. O să-mi văd familia orice s-ar întâmpla. N-au decât să mențină carantina, eu una mă duc să-mi văd familia. Nu locuiesc împreună cu familia mea, dar o să mă duc să-i vizitez".

Reporter: "Chiar dacă vă fi carantină și atunci?"

Localnic: "E familia mea, așa că mă duc să-mi văd părinții".

Speranțe în miracole ne da totuși povestea unei femei din Birmingham. Bolnavă grav de COVID, a fost plasată în comă indusă în aprilie când era însărcinată în 24 de săptămâni. După 6 săptămâni, nu doar că s-a făcut bine, dar a aflat și că gemenii ei, o fetiță și un băiat, au supraviețuit. Asta deși în momentul cezarienei de urgență cântăreau doar 765, respectiv 850 de grame.

Perpetual Uke, consultant medical: "Când m-am trezit din comă, am crezut că pierdusem sarcina, pentru că nu-mi mai vedeam burta, eram îngrijorată și confuză. Când mi-au spus că gemenii erau la neo-natologie, am crezut că mă mint doar ca să mă liniștesc. Nu i-am crezut o clipă. Îmi ziceam că nu are niciun rost să trăiesc, mai bine aș muri și eu. Și acum, când mă uit la ei, îmi dau lacrimile. E uimitor ce poate face medicina modernă".