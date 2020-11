Percheziții de amploare efectuate de DNA. Daniel Tudorache și Marian Vanghelie, printre cei vizați

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat joi mai multe percheziții în două dosare de corupție, în care au fost vizați și fostul primar al Sectorului 1 al Capitalei, Daniel Tudorache și fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie.

Daniel Tudorache a afirmat că percheziţiile Direcţiei Naţionale Anticorupţie de joi au fost efectuate în urma unei sesizări a actualului edil, Clotilde Armand, privind achiziţia de tablete pentru elevi.

"Percheziţia a fost efectuată în urma uneia dintre multele sesizări formulate de Clotilde Armand împotriva mea şi anume 'achiziţia de tablete' pentru elevii din Sectorul 1. Din punctul de vedere al actualului primar al Sectorului 1, achiziţia de tablete pentru copii în contextul pandemiei nu era necesară. De altfel, Clotilde Armand a început prigoana totală împotriva tuturor angajaţilor primăriei care nu au pupat inelul", a scris Tudorache, pe Facebook.

El a adăugat că a pus la dispoziţia organelor de anchetă tot ce i s-a solicitat, "însă nu s-a identificat nimic suspect".

"Nu sunt un om bogat, averea mea fiind familia şi onoarea. Nu am fost 'ridicat', 'dus la audieri', 'reţinut' sau subiect al vreunei alte acţiuni spectaculoase şi nici nu mi s-a adus la cunoştinţă ca aş avea calitatea de 'suspect' sau 'inculpat' în vreun dosar. Mă voi prezenta la orice solicitare a autorităţilor, pentru că, aşa cum am mai spus, nu am nimic de ascuns", a completat fostul primar.

De asemenea, Primăria Sectorului 5 a confirmat, prin intermediul unui comunicat, faptul că ofițeri ai Poliției Judiciare din cadrul DNA au ridicat documente financiar-contabile de la societatea Economat SRL, dar și alte documente din cadrul Primăriei Sectorului 5, într-o acțiune ce are legătura cu achiziția de tablete făcută de Economat SRL.

Marian Vanghelie, "vizitat" de procurori

La rândul său, Marian Vanghelie a declarat, joi, că procurorii au venit şi au stat 2-3 ore la el acasă făcând percheziţii, transmite News.ro.

„Da, am avut o percheziţie dimineaţă acasă. Procurorii mi-au spus că e un dosar care s-a lucrat in rem şi că e mandat de percheziţie. S-a luat ieri de la Tribunalul Bucureşti mandat şi au venit să facă o percheziţie. Mi-au făcut percheziţia. Nu am mai stat să vină avocaţii, că nu aveam nevoie. Le-am zis «Căutaţi ce vreţi” Nu avem nicio problemă. Ce vreţi dumneavoastră puteţi să căutaţi” Nu aştept să pierdem timpul cu avocaţii. Daţi-i drumul, dacă tot aţi venit”». Au terminat şi gata”, a explicat Vanghelie.

El a mai precizat că este vorba de un dosar deschis în acest an, şi procurorii i-au spus că vizează fapte de abuz în serviciu şi trafic de influenţă.

„Am făcut proces verbal de percheziţie. Da dosarul este deschis în 2020. Nu îmi dau seama cu ce are legătură. Cred că tot pe baza vreunui denunţ. Ce puteţi crede? Eu am şi plecat de acasă. Da, a durat un pic, vreo 2-3 ore. S-au uitat un pic au verificat. Încă nu înţeleg despre ce este vorba. Nu ştiu ce să zic. Aflăm în câteva zile. Lucrurile sunt în deplină mişcare. Mie mi-au spus că e vorba despre abuz în funcţie. La mine nu scrie pe procesul verbal, pe documentele acelea – abuz în funcţie şi trafic de influenţă. Nu am auzit de corupţie. Dar eu ştiu, poate acestea două însumate fac corupţie. Nu îmi dau seama. Înţeleg că dosarul e cu mai multe persoane. Nu mi-au zis că eu sunt implicat cu abuz în funcţie sau trafic de influenţă. Mi-au zis că dosarul are la bază abuz în funcţie şi trafic de influenţă, din ce am înţeles eu”, a conchis Marian Vanghelie.

Percheziții de amploare organizate de DNA

Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat joi că efectuează 38 de percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ilfov, în două dosare ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie şi asimilate corupţiei, presupus săvârşite în cursul acestui an şi anterior.

"În cursul zilei joi, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, au fost efectuate percheziţii domiciliare în 38 de locaţii situate pe raza municipiului Bucureşti şi judeţul Ilfov, din care două sunt entităţi aflate în subordinea unor primării de sector, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice", a informat DNA.