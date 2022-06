Rusia a bombardat Kievul chiar în timp ce liderii marilor puteri se întâlneau în Europa

Astfel, rachetele ruseşti au lovit o clădire rezidenţială şi o grădiniţă din centrul Kievului duminică dimineaţă devreme, rănind cinci persoane, au anunţat oficiali ucraineni.

Este primul astfel de atac asupra capitalei ucrainene în ultimele săptămâni, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Până la patru explozii au avut loc în centrul Kievului. Un incendiu a izbucnit într-o clădire rezidenţială de nouă etaje parţial distrusă în atacul din cartierul central Şevcenkivski, au anunţat serviciile de urgenţă.

"Ei (salvatorii) au scos o fetiţă de şapte ani. Ea este în viaţă. Acum încearcă să-i salveze mama", a declarat primarul Kievului

Vitali Kliciko.

"Sunt oameni sub dărâmături", a mai scris Kliciko pe aplicaţia de mesagerie Telegram. El a adăugat că mai multe persoane au fost deja spitalizate.

Şeful poliţiei Ucrainei, Ihor Klîmenko, a declarat la televiziunea naţională că cinci persoane au fost rănite.

"Ruşii au lovit din nou Kievul. Rachetele au deteriorat o clădire de apartamente şi o grădiniţă", a spus Andri Eermak, şeful

administraţiei prezidenţiale.

Exploziile au avut loc în jurul orei 6.30 (3.30 GMT), la jumătate de oră după declanşarea sirenelor antiaeriene în capitală, notează France Presse.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Rusiei, care neagă că vizează civili şi afirmă că ţintele ei sunt infrastructura militară, notează Reuters.

Sirenele de alarmă răsună în mod regulat la Kiev, dar lovituri aeriene majore în oraş nu au mai fost din 5 iunie când o unitate de reparaţii a fost lovită la periferie şi un bombardament la sfârşitul lunii aprilie când o reporteră locală de la Radio Libertatea a fost ucisă în clădirea unde locuia.

Rusia a invadat Ucraina la 24 februarie, dar a abandonat înaintarea asupra Kievului în faţa rezistenţei feroce susţinute de

arme occidentale, aminteşte Reuters.

De atunci, Moscova, precum şi separatiştii pro-ruşi s-au concentrat asupra sudului şi Donbasului, un teritoriu în est format din Lugansk şi vecinul său Doneţk, desfăşurând o artilerie copleşitoare în unele dintre cele mai grele lupte terestre în Europa de la cel de-Al Doilea Război Mondial.

Ucraina a cerut duminică mai multe arme şi sancţiuni contra Moscovei de la ţările G7, reunite în summit în Bavaria (Germania), în urma unei lovituri aeriene a Rusiei mai devreme în timpul dimineţii asupra unui complex rezidenţial din apropierea centrului Kievului, relatează France Presse şi Reuters.

"Summitul G7 trebuie să răspundă cu mai multe sancţiuni împotriva Rusiei şi mai multe arme grele pentru Ucraina", a scris pe Twitter Dmitro Kuleba, şeful diplomaţiei ucrainene, chemând de asemenea la "înfrângerea imperialismul bolnav" rus.

"Acest copil ucrainean de 7 ani dormea liniştit la Kiev până când o rachetă rusească de croazieră i-a aruncat casa în aer. Şi multe altele în Ucraina sunt lovite. Summitul G7 trebuie să răspundă cu mai multe sancţiuni împotriva Rusiei şi mai multe arme grele pentru Ucraina", a scris Kuleba în postarea pe Twitter.

