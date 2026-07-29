Colt Gray, în prezent în vârstă de 16 ani, avea doar 14 ani în momentul atacului. El a pledat vinovat pentru că a deschis focul în liceul Apalachee din micul oraș Winder, statul Georgia, aflat la aproximativ 70 de kilometri de Atlanta. În urma atacului au murit doi elevi și doi profesori, iar alte nouă persoane au fost rănite, scrie News.ro, care citează AFP.

Adolescentul a fost condamnat la închisoare pe viață, fără posibilitatea eliberării condiționate. Deși era minor la data comiterii faptelor, el a fost judecat ca un adult.

Judecătorul: „Ambii părinți te-au dezamăgit”

„Ambii părinţi te-au dezamăgit. Familia ta te-a lăsat baltă”, a declarat judecătorul Nicholas Trimm.

Magistratul a subliniat însă că atacul nu a fost provocat de hărțuire sau de conflicte cu victimele.

„Nu ai fost victima hărţuirii la Apalachee”, a adăugat judecătorul.

„Nu a fost o faptă motivată de ură. Nu cunoşteai pe nimeni în acea şcoală. A fost doar din plăcerea de a comite un act nelegiuit”, a spus Nicholas Trimm.

Tatăl lui Colt Gray a fost condamnat în martie 2026 pentru omor fără premeditare și omor din culpă, într-unul dintre primele cazuri din Statele Unite în care un părinte a fost tras la răspundere pentru un atac armat comis de propriul copil.

În 2023, Colin Gray i-a oferit fiului său, drept cadou de Crăciun, o pușcă de asalt AR-15, deși adolescentul amenințase deja că va deschide focul într-o școală. Mai puțin de un an mai târziu, aceeași armă a fost folosită în masacrul de la Winder.

FBI avertizase autoritățile cu luni înainte de atac

Cu doar câteva luni înainte de tragedie, în luna mai, doi polițiști s-au deplasat la locuința familiei, după ce FBI a descoperit că de la adresa IP a casei fuseseră trimise mesaje în care se amenința cu un atac armat într-o școală.

Responsabilitatea părinților în astfel de cazuri este analizată tot mai atent de justiția americană.

În 2024, părinții unui adolescent care a ucis patru persoane într-un liceu din statul Michigan, în 2021, au fost găsiți vinovați de omor din culpă și condamnați la pedepse cu închisoarea cuprinse între 10 și 15 ani.

În Statele Unite, armele de foc reprezintă de mai mulți ani principala cauză de deces în rândul minorilor, potrivit autorităților americane din domeniul sănătății.