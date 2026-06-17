„Suntem de acord să sporim livrările pentru apărarea și transferul de licențe care să permită creșterea producției militare a Ucrainei", afirmă liderii G7. Cancelarul german Merz a subliniat că, pentru prima dată, Donald Trump a fost pe aceeași lungime de undă cu aliații săi, în privința Ucrainei. Iar președintele francez Macron a vorbit despre un moment de unitate.

Liderii G7 au discutat în ultima zi a summitului de la Evian despre economia globală, după ce ieri războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina a fost tema dominantă.

O jumătate de oră a durat întrevederea liderului de la Kiev cu Donald Trump. Anterior un microfon lăsat deschis din greșeală a surprins o discuție între Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski care puneau la cale întâlnirea cu președintele american.

Zelenski spune că toate țările din Grupul G7 au convenit că vor colabora pentru a consolida protecția Ucrainei. Și vor sprijini apărarea antiaeriană.

Ce a spus Trump despre Rusia

Trump a transmis că „Rusia ar trebui să încheie un acord" pentru a pune capăt războiului cu Ucrainei, adăugând că va face "tot ce îi stă în putință" în acest sens".

Donald Trump, președintele Statelor Unite: În curând vom putea face asta, pentru că petrolul a început să circule din nou. Am ridicat sancțiunile, evident, pentru că nu vrem să împiedicăm fluxul de petrol. Așa că, în curând, vom fi în poziția de a le reimpune.

Michael Clarke, analist de securitate Sky News: Ceea ce s-a spus, în esență, la acest summit este că Ucraina este acum într-o poziție diferită, are cărți mai bune de jucat, situația este mai bună pentru ei pe câmpul de luptă. Produc autohton foarte multe drone, care au un efect real pe întreaga linie a frontului. În unele locuri, i-au forțat pe ruși să se retragă pentru că le-au lovit liniile de aprovizionare, pe o adâncime între 20 și 100 de kilometri. Mai mult, ucrainenii folosesc cu succes drone cu rază lungă de acțiune pentru a lovi direct Rusia.

Analiștii subliniază reușitele Ucrainei în blocarea aprovizionării forțelor ruse din Crimeea, unde penuria de carburant este critică.

Michael Clarke, analist de securitate Sky News: Încearcă să facă Crimeea să nu mai fie valabilă ca bază militară, s-o rupă de efortul militar al Rusiei. Dacă reușesc asta ar putea avea un câștig strategic major de care să se folosească la orice negocieri pentru încetarea focului.

Autoritățile ruse din Crimeea ocupată au limitat temporar utilizarea motocicletelor, scuterelor și altor vehicule similare, pe timp de noapte, explicând că motoarele lor "sună la fel" ca dronele de atac ucrainene.