Guvernul a aprobat semnarea Convenției pentru Comisia de despăgubiri a Ucrainei. Se vor analiza prejudiciile create de Rusia

Stiri externe
11-12-2025 | 16:18
Ucraina
AFP

Guvernul a aprobat, vineri, prin memorandum, semnarea Convenţiei de înfiinţare a unei Comisii Internaţionale privind cererile de despăgubiri pentru Ucraina.

autor
Sabrina Saghin

Conform unui comunicat al Executivului, această comisie, structură independentă în cadrul Consiliului Europei, cu personalitate juridică internaţională, va decide asupra cererilor de despăgubire pentru daune, pierderi sau vătămări cauzate prin fapte internaţionale ilicite comise de Federaţia Rusă în sau împotriva Ucrainei.

Comisia va analiza faptele din perioada conflictului

„Domeniul de aplicare temporal acoperă cererile pentru faptele internaţionale ilicite săvârşite începând cu 24 februarie 2022, cu posibilitatea extinderii pentru faptele comise începând cu 20 februarie 2014", precizează sursa citată.

Sediul Comisiei va fi într-un stat parte la Convenţie, iar un birou al acesteia va funcţiona în Ucraina.

Structura Comisiei va include: Adunarea - organul decizional suprem, format din reprezentanţii tuturor membrilor, care adoptă deciziile cu majoritate de 2/3 din voturile exprimate; Consiliul - asigură conducerea executivă, numeşte comisarii, înfiinţează Colegiile de comisari şi adoptă regulamente, având 9 - 15 membri, cu rotaţie la trei ani; Colegiile de comisari - examinează cererile de despăgubire şi propun recomandări Consiliului, în condiţii de independenţă, imparţialitate şi expertiză multidisciplinară; Secretariatul - condus de directorul executiv, care gestionează operaţiunile curente; Comitetul financiar - organ consultativ pentru stabilirea bugetului şi a contribuţiilor membrilor, arată Executivul.

Citește și
serghei lavrov
Lavrov susține că Rusia și SUA au rezolvat „neînțelegerile” privind Ucraina după întâlnirea Putin–Witkoff

Este stabilită şi procedura de soluţionare a cererilor. Colegiile de comisari formulează recomandări către Consiliu, Consiliul poate aproba, retrimite sau transmite cazul unui Comitet ad-hoc de revizuire, iar decizia finală este adoptată de Adunare, dacă este necesar. Deciziile finale sunt obligatorii şi nu fac obiectul apelului.

Finanţarea Comisiei depinde de aderarea Federaţiei Ruse

„Până la aderarea Federaţiei Ruse la Convenţie, activitatea Comisiei va fi finanţată din contribuţiile anuale ale membrilor şi din contribuţii voluntare. După aderarea Rusiei, aceasta va prelua costurile activităţii Comisiei. Membrii (exclusiv Federaţia Rusă) nu sunt obligaţi să finanţeze despăgubirile. După înfiinţarea Comisiei, directorul executiv va coordona transferul activităţii Registrului daunelor pentru Ucraina către Comisie, asigurând continuitatea operaţiunilor", mai arată sursa citată.

Convenţia are o durată minimă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire cu până la cinci ani, şi poate înceta dacă scade numărul părţilor sau dacă fondurile devin insuficiente. Ea va intra în vigoare dacă cel puţin 25 de semnatari îşi dau consimţământul şi dacă contribuţiile lor cumulate la bugetul Registrului daunelor pentru 2025 reprezintă cel puţin 50% din bugetul total pe 2025 al Registrului.

Convenţia va fi semnată de ministrul afacerilor externe sau de un alt demnitar cu depline puteri, în conformitate cu art. 17 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele.

ONU cere tragerea la răspundere a Rusiei

„Toate prevederile mandatului României, stabilite prin Memorandumul nr. G2/162 din 28 februarie 2025, sunt integrate în textul Convenţiei, incluzând independenţa şi imparţialitatea deciziilor, repartizarea echilibrată a contribuţiilor şi raportarea la hotărârile instanţelor internaţionale", mai menţionează Executivul.

ONU a adoptat, în noiembrie 2022, Rezoluţia A/RES/ES-11/5, prin care Federaţia Rusă trebuie trasă la răspundere pentru încălcările dreptului internaţional în sau împotriva Ucrainei şi trebuie să repare prejudiciile cauzate. În 2023 a fost înfiinţat Registrul daunelor pentru Ucraina, prima etapă a unui mecanism internaţional de despăgubire.

România a votat în favoarea rezoluţiei şi a participat activ la negocieri, inclusiv prin aderarea la Acordul parţial extins privind Registrul daunelor pentru Ucraina (Legea nr. 75/2024), a mai precizat Guvernul.

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, guvern,

Dată publicare: 11-12-2025 16:18

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
Germania confirmă o propunere privind concesii teritoriale ucrainene transmisă lui Donald Trump
Stiri externe
Germania confirmă o propunere privind concesii teritoriale ucrainene transmisă lui Donald Trump

O propunere cu privire la concesii teritoriale ucrainene în cadrul unui plan de pace vizând să pună capăt războiului din Ucraina i-a fost transmisă miercuri preşedintelui american Donald Trump, anunţă joi cancelarul german Friedrich Merz.

Lavrov susține că Rusia și SUA au rezolvat „neînțelegerile” privind Ucraina după întâlnirea Putin–Witkoff
Stiri externe
Lavrov susține că Rusia și SUA au rezolvat „neînțelegerile” privind Ucraina după întâlnirea Putin–Witkoff

Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat joi că toate "neînţelegerile" cu Statele Unite în privinţa Ucrainei au fost rezolvate în urma unei întâlniri de la începutul acestei luni între Vladimir Putin şi Steve Witkoff, relatează Reuters.

Serghei Lavrov cere semnarea unui set de acorduri pentru o pace durabilă în Ucraina cu garanții de securitate
Stiri externe
Serghei Lavrov cere semnarea unui set de acorduri pentru o pace durabilă în Ucraina cu garanții de securitate

Rusia vrea să se adopte un set de documente în vederea susţinerii unui acord de pace durabil şi pe termen lung în Ucraina, care să prevadă garanţii de securitate pentru toate părţile vizate, cere joi ministrul rus de Externe Serghei Lavrov.

Recomandări
O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: „Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare”
Stiri actuale
O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: „Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare”

Dezvăluirile făcute jurnaliștii de la Recorder, care au prezentat într-un documentar mărturiile unor judecători și procurori, au provocat o premieră la Curtea de Apel București: conferință de presă publică, trasmisă live, pentru a răspunde acuzațiilor.

Reacția fermă a secției de procurori din CSM: Vom verifica realitatea concluziilor materialului de presă
Stiri actuale
Reacția fermă a secției de procurori din CSM: Vom verifica realitatea concluziilor materialului de presă

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a transmis, joi, un punct de vedere oficial după apariția materialului Recorder privind presupuse disfuncționalități grave din Justiție.

Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”
Stiri actuale
Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”

Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a declarat joi că tribunalele din țară rămân fără judecători pentru că „nu corespund nevoilor sociale” ale candidaților.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 11 Decembrie 2025

48:32

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28