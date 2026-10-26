Într-un mesaj publicat pe Facebook, Mureșan comentează înfrângerea suferită de Aleksandar Vucic în Serbia, pe care îl numește un “proeuropean” prefăcut, în realitate autocrat, admirator al lui Vladimir Putin”.

„Două vești bune de la vecinii noștri sârbi și de la vecinii noștri bulgari în această dimineață: În Serbia, partidul fostului președinte sârb, Aleksandar Vučić, “proeuropean” prefăcut, în realitate autocrat, admirator al lui Vladimir Putin, a pierdut alegerile parlamentare.

“Sondajele” dădeau câștigător partidul autocratului, dar oamenii au ieșit la vot în număr mare și i-au administrat o înfrângere categorică. După 3 ani ca prim-ministru și 9 ani ca președinte, Vucic a vrut să redevină prim-ministru. Oamenii au avut altă părere și bine au făcut”, scrie europarlamentarul român.

De asemenea, Mureșan vorbește și despre alegerile din Bulgaria, unde, spune el, „diferența de voturi între reformatorul Gyurov și socialista Iotova a fost cu 10% mai mică decât indicau “sondajele”.

„În Bulgaria, candidatul reformator Andrey Gyurov s-a calificat în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, cu 32,7% din voturi. Andrey Gyurov a fost viceguvernator al Băncii Naționale a Bulgariei în perioada 2023-2026, perioadă în care Bulgaria a îndeplinit condițiile pentru aderarea la zona euro.

Președinta interimară Iliana Iotova, venită din Partidul Socialist Bulgar, urmașul Partidului Comunist, a obținut 34,6% din voturi, mult sub așteptări. Diferența de voturi între reformatorul Gyurov și socialista Iotova a fost cu 10% mai mică decât indicau “sondajele”. “Sondajele” dădeau peste 45% candidatei socialiste, în realitate ea a luat sub 35%.

Aceste două alegeri ne arată că, în ziua votului, puterea este mereu la oameni. Politicienii au puterea doar atât timp cât oamenii le permit acest lucru. Nu există niciun motiv să lăsăm puterea la politicienii slabi și rău intenționați. Aceasta este lecția și pentru România” - mai spune Siegfried Mureșan.