Conform sondajelor de la ieşirea de la urne, ea este prima clasată din cei 26 de candidaţi, însă va fi necesar un al doilea tur de scrutin, deoarece nu a obţinut majoritatea, transmite Xinhua, preluată de Agerpres.

Un sondaj al Alpha Research o creditează pe Iotova cu 35,3% din voturi, rezultat foarte apropiat de cel de 35,2% estimat de Myara Sociology.

Prezenţa la vot a fost de 22,3% potrivit primului institut, respectiv 21,2% conform celui de-al doilea.

Rezultatele au fost anunţate la televiziunea naţională.

În turul decisiv îl înfruntă pe cel pus de ea premier

În turul al doilea al scrutinului prezidenţial, care trebuie să aibă loc în termen de şapte zile, contracandidatul actualei şefe a statului va fi fostul premier interimar Andrei Gurov, clasat al doilea în primul tur. El a obţinut 32,4% din voturi conform Alpha, respectiv 32,2% după estimarea Myara.

Rezultatele finale vor fi anunţate cel mai târziu marţi seara.

Preşedintele Bulgariei este ales pentru cinci ani; Iotova îşi încheie actualul mandat la sfârşitul lui ianuarie 2027.