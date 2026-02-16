La Bratislava, oficialul american a transmis că administrația Trump apreciază țările care pun interesul național pe primul plan.

După discursul de la Conferința de Securitate de Munchen, secretarul american de stat Marco Rubio și-a început vizita în Slovacia reafirmând agajamentul Statelor Unite față de NATO. Dar a subliniat încă o dată că sprijinul american va veni cu anumite condiții.

Marco Rubio: ”Am văzut ieri, în câteva articole, mesaje de genul: ”Vai, europenii sunt foarte supărați, vor fi mai puțin dependenți de America acum”. Dar noi nu vrem ca Europa să fie dependentă de noi. Nu cerem Europei să fie un vasal al Statelor Unite. Vrem să fim partenerul vostru”.

Totodată, a reluat mesajul pe care l-a transmis cu o zi înainte în discursul său la Conferința de Securitate de la Munchen, afirmând că legătura transatlantică nu este doar militară sau comercială, ci se bazează pe o cultură și rădăcini comune.

Fred Pleitgen, CNN: ”Pe de o parte, secretarul de stat american critică aliații europeni ai Americii, dar întinde și o mână de ajutor, spunând că Statele Unite doresc să continue să fie un aliat al națiunilor europene. În același timp, SUA încearcă să avanseze în acest proces de negocieri pentru a încerca să pună capăt războiului din Ucraina. Următoarea rundă de discuții este programată să aibă loc la Geneva, în Elveția, în următoarele zile, la care vor participa, bineînțeles, SUA, Ucraina și Rusia. Acum, (la Conferința de Securitate de la Munchen) președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a arătat o oarecare frustrare față de modul în care decurg discuțiile”.

”Ne așteptăm ca fiecare țară din lume să acționeze în conformitate cu interesele sale naționale”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu s-a sfiit la Munchen să-i ironizeze pe liderii europeni, care, spune el, continuă să facă jocul Rusiei. Și a lansat din nou săgeți către premierul maghiar Viktor Orban.

Volodimir Zelenski: ”Și până și un oarecare „Viktor" se mai poate gândi doar la cum își crește burta în loc să-și crească armata pentru a putea împiedica tancurile rusești să se mai întoarcă vreodată pe străzile din Budapesta”.

”Este exact motivul pentru care nu poți deveni membru al Uniunii Europene” - i-a transmis Orban lui Zelenski prin intermediul rețelelelor de socializare.

Între timp, secretarul american de stat Marco Rubio a ajuns la Budapesta pentru întâlnirea cu premierul Viktor Orban. Însă, duminică, la Bratislava, oficialul american a ținut să amintescă încă o dată că administrația Trump apreciază liderii europeni care pun pe primul loc interesul național.

Marco Rubio: ”S-a discutat despre un lucru care nu înțeleg de ce a devenit controversat, dar este important să reamintim tuturor. Părerea președintelui Statelor Unite, președintele Trump, și a Statelor Unite sub președinția sa, este că ne așteptăm ca fiecare țară din lume să acționeze în conformitate cu interesele sale naționale. Asta ar trebui să facă toate țările și liderii lor. Nu știu de ce este acest lucru văzut ca fiind ciudat”.

De asemenea, Rubio a criticat ideea unei lumi fără frontiere și îi îndeamnă pe europeni să adopte modelul american și să facă tot posibilul pentru a opri imigrația.