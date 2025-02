Românii din Italia se roagă pentru Papa Francisc. „Ne ghidează unde ne putem găsi pacea”

Printre ei se află mulți tineri care studiază la Roma, impresionați de mesajele și învățămintele Suveranului Pontif, chiar dacă îi despart mai multe generații.

Andrei studiază teologie liturgică la Roma. Spune că un mesaj al Papei Francisc, pe care l-a ascultat în urmă cu 9 ani, l-a convins să se convertească la catolicism.

Andrei Alexa, student la Roma: „Prin acel mesaj am decis că vreau să îl urmez prin biserica lui Hristos și să ajung să fiu un slujitor al Domnului. Vocea Papei este foarte importantă pentru noi. Nu este doar urmașul lui Sf Petru, dar și garantul unității. Papa ne ghidează unde ne putem găsi pacea.”

Dominic Ivari, student la Roma: „Mesajele lui sunt extraordinare. În lumea asta în care totul merge repede, mi se par mesajele lui ca o ancoră. Este un Papă uman. Spre deosebire de ceilalți care poate păreau mai retrași, el este un papă de-al nostru. Chiar experiența lui de viața, fiind aproape de oameni, l-a învățat să fie simplu”.

Vasile Miron, student la Roma: „Interacțiunea mea cu el a fost în 2019 când a venit, în România la Blaj. Acolo am avut ocazia de a sluji ca sacristan pe scenă. Am văzut cât zâmbea, cum vorbea cu oamenii, am văzut un model de dedicare”.

Femeie: „Pentru noi cei care trăim în străinătate de peste 20 de ani să zicem că a fost locul nostru de credință ”

Papa Francisc promovează unitatea nu doar între catolici, dar și între confesiuni, ne mărturisește Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun.

George Bologan, Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun: „Gesturi concrete din partea bisericii catolice au fost făcute față de biserica ortodoxă prin oferirea multor lăcașuri de cult în toată Europa. Comunitatea românească a reușit să se organizeze, să-și păstreze identitatea. Omul trăiește datorită speranței și speranța ne ajută pe fiecare să putem înfrunta angoasele timpului”.

Starea Papei Francisc s-a ameliorat ușor în ultimele zile, a transmis joi seară Sfântul Scaun. A făcut exerciții de gimnastică respiratorie în spital și și-a continuat munca.

