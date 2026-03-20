La rândul său, Israelul a ucis un alt lider al Gărzilor Revoluționare, în noi atacuri care au vizat Teheranul. Premierul israelian a transmis că operațiunea militară va dura "cât va fi necesar".

Iranul a lansat și joi noapte rachete și drone asupra Israelului și a statelor din Golf. În plus, a anunțat că a avariat un avion american de luptă F35. Drept dovadă, a dat publicității imagini cu presupusa lovitură. Potrivit presei americane, aparatul ar fi aterizat de urgență la o bază bază militară din Orientul Mijlociu. Iar pilotul ar fi în stare stabilă.

În schimb, o dronă iraniană a provocat un incendiu la o rafinărie din Kuwait. Asta cu toate că Israelul nu a mai atacat infrastructura energetică iraniană, după cum a dat asigurări Benjamin Netanyahu.

Premierul israelian și-a asumat responsabilitatea pentru atacul asupra unui câmp de gaze iranian, care a provocat represalii asupra Qatarului.

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului: ”Israelul a acționat singur împotriva complexului de gaze Asaluyeh. Al doilea lucru: președintele Trump ne-a cerut să amânăm viitoarele atacuri și asta vom face”.

Autoritățile din Qatar au transmis că atacul iranian asupra celui mai mare complex de gaz lichefiat din lume va reduce producția cu 17 procente, în următorii 5 ani. În continuare, traficul prin Strâmtoarea Ormuz este blocat. Potrivit jurnaliștilor americani, armata americană derulează, cu ajutor israelian, o operațiune specială pentru redeschiderea căii navigabile. Premierul israelian nu a exclus că, la un moment dat, ar putea fi trimiși miliari la sol.

Benjamin Netanyahu: ”Se spune adesea că nu poți câștiga, nu poți face revoluții doar din aer - și asta este adevărat. Trebuie să existe și o componentă terestră. Există multe posibilități pentru această componentă terestră, însă nu pot să împărtășesc cu voi toate aceste posibilități”.

Însă Donald Trump a exclus această posibilitate...

”Reporter: Intenționați să trimiteți trupe americane sau mai multe trupe în regiune?

Donald Trump: Nu, nu trimit trupe nicăieri. Dacă aș face-o, cu siguranță nu v-aș spune, dar nu trimit trupe”.

Războiul din Iran a monopolizat întrevederea lui Trump cu premierul japonez, care a făcut o vizită la Casa Albă. Întrebat de ce Statele Unite nu și‑au informat aliații din Europa și Asia înainte de a lansa atacuri asupra Iranului, Trump a răspuns cu o remarcă legată de atacul de la Pearl Harbor, care i-a deranjat pe unii dintre cei prezenți.

Donald Trump: ”Cine se pricepe mai bine decât Japonia să facă surprize? De ce nu mi-ați spus despre Pearl Harbor?”.

Trump s-a referit la atacul de la Pearl Harbor, lansat de Imperiul Japonez asupra flotei americane din Pacific, în Hawaii, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în urma căruia au murit peste 2.400 de americani.

David Blevins, corespondent Sky News: ”Întâlnirea a fost una dificilă pentru Sanaa E. Takaichi, nu în ultimul rând pentru că Japonia este unul dintre aliații care au ales să nu răspundă apelului președintelui Trump de a veni în ajutor în legătură cu Strâmtoarea Ormuz. Premierul nipon a spus dinainte că știa că va fi o întâlnire dificilă, dar ulterior și-a nuanțat declarația spunând, citez, „doar tu, Donald, poți aduce pacea”. Premierul japonez s-a aliniat în oarecare măsură cu Statele Unite, repetând că Iranul nu poate deține o armă nucleară și condamnând Iranul pentru atacurile asupra vecinilor săi și pentru perturbarea Strâmtorii Ormuz”.