Downing Street permisese anterior forţelor americane să utilizeze bazele britanice pentru operaţiuni menite să împiedice Iranul să lanseze rachete care ar pune în pericol interesele sau vieţile britanicilor.

Însă, în cadrul unei reuniuni de vineri, miniştrii au convenit că utilizarea bazelor britanice de către SUA ar putea fi extinsă acum pentru a include protejarea navelor din Strâmtoarea Ormuz.

Marea Britanie nu va fi în continuare implicată direct în atacuri, iar Downing Street afirmă că „principiile care stau la baza abordării Marii Britanii faţă de conflict rămân neschimbate”.

Un purtător de cuvânt al Downing Street a declarat că miniştrii au convenit astăzi că bazele pot fi utilizate acum pentru „operaţiuni defensive ale SUA” care vizează „capacităţile utilizate pentru a ataca navele din Strâmtoarea Ormuz”.

Aceştia adaugă că „miniştrii au subliniat necesitatea unei dezescaladări urgente şi a unei rezolvări rapide a conflictului”.