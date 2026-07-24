Aceasta a avansat un loc, după ce în anul 2024 a fost în top 3.

În cadrul indicatorului „Absence of Corruption”, România a obținut un scor de 0,53, ocupând locul 57 din 143 de state evaluate la nivel global. În regiunea care include statele UE, EFTA și America de Nord, România se află pe locul 28 din 31, iar între țările cu venituri ridicate ocupă locul 44 din 51.

Principalele forme de corupție

Raportul analizează trei forme principale de corupție: mita, influența nejustificată exercitată de interese publice sau private și deturnarea fondurilor publice, în raport cu activitatea oficialilor din executiv, justiție, poliție, armată și legislativ.

Datele arată că România are o performanță slabă în ceea ce privește integritatea membrilor legislativului, unde țara obține un scor de 0,25, unul dintre cele mai reduse rezultate dintre subindicatorii evaluați. În schimb, cele mai bune rezultate sunt înregistrate pentru integritatea oficialilor din sistemul judiciar și din poliție și armată, cu scoruri de 0,71, respectiv 0,69.

Top trei țări cele mai corupte țări din Europa

În Europa, cele mai corupte țări sunt:

Bulgaria Ungaria Slovacia

În primele zece state se mai regăsesc: Grecia, Croația și Italia.

La polul opus se află statele: Danemarca, Norvegia și Suedia.