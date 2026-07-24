Zodia care iartă cel mai greu. Nu uită niciodată o trădare

Stiri Diverse
Data publicării:
Data actualizării:
cuplu suparat
Shutterstock

În astrologie, fiecare zodie reacționează diferit atunci când este rănită sau dezamăgită. Unele semne zodiacale aleg să lase trecutul în urmă și să ofere o a doua șansă, în timp ce altele păstrează mult timp amintirea unei trădări. 

autor
Raluca Ionescu-Heroiu

Există însă o zodie despre care astrologii spun că iartă cel mai greu și că uită cu dificultate o dezamăgire profundă.

Pentru unele zodii încrederea se câștigă greu și se pierde într-o clipă. Odată ce simte că a fost mințită, înșelată sau trădată, cu greu mai poate privi persoana respectivă la fel ca înainte. Chiar dacă, în timp, poate renunța la resentimente și își vede mai departe de viață, rana emoțională rămâne adesea prezentă.

Scorpion, zodia care iartă cel mai greu

Astrologii consideră că Scorpionul este zodia care uită cel mai greu o trădare. Guvernat de Pluto, planeta transformării și a secretelor, Scorpionul trăiește emoțiile la o intensitate aparte și pune un preț uriaș pe sinceritate și loialitate.

Atunci când oferă încredere, o face total. Tocmai de aceea, o dezamăgire venită din partea unui prieten, partener sau membru al familiei este resimțită ca o ruptură profundă. Deși poate părea calm la exterior, Scorpionul analizează mult timp ceea ce s-a întâmplat și rareori uită detaliile unei trădări.

Recomandări Video

Nu înseamnă neapărat că este răzbunător. De multe ori preferă să închidă definitiv ușa unei relații decât să ofere nenumărate șanse. Dacă simte că respectul reciproc a dispărut, este puțin probabil să revină asupra deciziei sale.

De ce îi este atât de greu să ierte

Scorpionii formează legături emoționale puternice și își aleg cu atenție oamenii pe care îi lasă aproape. În momentul în care cineva le încalcă încrederea, ei nu percep gestul doar ca pe o greșeală, ci ca pe o dovadă că relația nu mai poate fi aceeași.

În plus, au o memorie excelentă când vine vorba despre experiențele care i-au marcat. Chiar dacă timpul estompează durerea, lecția rămâne, iar Scorpionii sunt foarte atenți să nu repete aceleași greșeli.

Zodii care trec greu peste o trădare

Taur

Pentru Tauri, loialitatea este una dintre cele mai importante valori. Atunci când iubesc, sunt devotați și dispuși să facă aproape orice pentru persoana de lângă ei. Însă dacă încrederea le este înșelată, nesiguranțele ies la suprafață, iar relația se poate încheia definitiv. Odată dezamăgiți, cu greu mai oferă o a doua șansă.

Rac

Racii sunt guvernați de emoții, iar o trădare îi afectează profund. Ei nu uită ușor momentele în care au fost răniți, iar odată ce încrederea le-a fost distrusă, este foarte greu să o reconstruiască. Chiar dacă aleg să ierte, cicatricile emoționale rămân și le influențează relația cu persoana care i-a dezamăgit.

Capricorn

Capricornii tratează iubirea cu multă seriozitate. Atunci când spun că iubesc, o fac sincer și își exprimă sentimentele mai ales prin fapte, nu prin vorbe. Dacă simt că au fost trădați, nu reacționează impulsiv sau dramatic. Preferă să se retragă în liniște și să se îndepărteze treptat de persoana care le-a înșelat încrederea.

Leu

Leii sunt loiali și protectori față de oamenii pe care îi iubesc și se așteaptă să primească aceeași sinceritate în schimb. O trădare le rănește profund orgoliul și le poate schimba complet părerea despre o persoană. Deși pot părea puternici la exterior, își revin greu după o dezamăgire și nu uită ușor lipsa de loialitate.

Etichete: horoscop, zodii, scorpion,

Articol recomandat de sport.ro
Norvegia reacționează dur după lovitura de proporții dată de Rusia lui Putin
Norvegia reacționează dur după lovitura de proporții dată de Rusia lui Putin
Citește și...
Stiri Diverse
Insalata di Riso, rețeta italiană de salată de orez rece perfectă pentru zilele toride de vară. Cum se prepară

În Italia, Insalata di Riso este una dintre cele mai pregătite salate în zilele călduroase. Se servește rece, se face din orez, legume și alte ingrediente ușor de combinat, iar gustul devine mai bun după ce stă puțin la frigider. 
Stiri Diverse
Cum se face sucul de roșii și cum îl poți folosi în deserturi. Rețetă de prăjitură cu suc de roșii

Când vine vorba de delicii culinare, puține ingrediente au o importanță atât de mare ca umila roșie. Dar știi care e condimentul care se pune în sucul de roșii pentru iarnă?
Stiri Diverse
Zodia Leu. Cum sunt persoanele născute sub acest semn din zodiac. Calități, defecte și compatibilitatea în dragoste

Zodia Leu este unul dintre cele mai puternice și carismatice semne ale zodiacului. Guvernați de Soare, nativii acestei zodii se remarcă prin încrederea în sine, spiritul de lider și dorința de a ieși în evidență. 

Recomandări
Știri Actuale
O dronă a fost doborâtă de un pilot de F-16 în județul Buzău. Precizările MApN: „Nu putem spune că aparține unui stat”

România a doborât pentru prima dată o dronă care a intrat pe teritoriul național. Un pilot român, de pe o aeronavă de luptă F16, a tras asupra aparatului de zbor, deasupra județului Buzău. Anunțul a fost făcut de președintele Nicușor Dan. 

Știri Actuale
Ce tip de dronă ar fi fost doborâtă în Buzău de un F-16 românesc. Detaliul raportat de piloți după ce au deschis focul

O dronă militară a fost doborâtă, joi, în sudul județului Buzău, de către un F-16 al Forțelor Aeriene Române. MApN a precizat ce au raportat piloții în privința țintei.

Stiri externe
România nu este cea mai coruptă țară din UE. Nu prinde nici măcar top 3 în clasamentul Rule of Law Index

România nu se află în top 3 în Europa în clasamentul european privind absența corupției în sectorul public, potrivit ediției 2025 a Rule of Law Index, realizat de World Justice Project (WJP), ci ocupă locul patru.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Iulie 2026

51:02

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 14 | Echilibrul digestiv în sezonul cald

34:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Povestile Sport.ro
Ediția 11 - Adrian Iencsi

52:40

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Iulie 2026

01:45:32

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Dacia domină Europa! Cel mai bine vândut model în prima jumătate a anului 2026

Sport

Gigi Becali, tras de urechi după eșecul FCSB-ului din Conference League: „Jucătorii sunt sătui”