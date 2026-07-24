Scena a fost surprinsă de o cameră de supraveghere. În imagini se vede cum conducătorul auto intrase în depășire și a fost forțat să frâneze după ce un autoturism a ieșit dintr-o parcare laterală și s-a înscris pe aceeași bandă.

Șoferul aflat pe drumul cu prioritate a virat brusc pentru a evita impactul. Din cauza carosabilului umed și a manevrei de urgență, autoturismul a intrat în derapaj și s-a răsucit pe șosea.

Printr-o mare șansă, incidentul nu a avut urmări grave. Polițiștii fac cercetări în acest caz.