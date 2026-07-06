Au fost identificaţi peste o mie de suspecţi, parte dintre ei fiind deja arestaţi. De asemenea, au fost depistate peste 2.000 de victime, unele dintre ele cu dizabilităţi. Cele mai multe dintre victime au fost exploatate sexual - peste 64% dintre victimele femei şi peste 80% dintre minorii depistaţi, notează News.ro.

Europol anunţă, luni, într-un comunicat de presă, că a sprijinit o operaţiune împotriva traficului de persoane, desfăşurată de 59 de ţări, care a dus la detectarea a 2.070 de potenţiale victime şi arestarea a 1.024 de suspecţi.

Ca parte a investigaţiilor în curs, au fost detectaţi şi alţi 201 de suspecţi de trafic de persoane. Operaţiunea denumită "GLOBAL CHAIN" s-a concentrat pe traficul de persoane în scopul exploatării sexuale, criminalităţii forţate şi cerşetoriei forţate, cu un accent special pe victimele minore.

Ediţia din acest an a operaţiunii a avut loc între 8 şi 12 iunie 2026, cu coordonarea şi sprijinul Europol, Frontex şi INTERPOL. Operaţiunea a fost desfăşurată în cadrul EMPACT, Austria fiind lider de acţiune, iar România fiind co-lider.

Rezultatele totale ale operaţiunii

• 1.024 arestări (334 pentru trafic de persoane şi 690 pentru alte infracţiuni);

• 2.070 victime şi potenţiale victime identificate (1.908 adulţi şi 162 minori);

• 201 suspecţi suplimentari identificaţi;

• 465 de noi anchete deschise;

• 80 de cazuri de fraudă cu documente detectate.

„Rezultatele anchetelor indică faptul că marea majoritate a victimelor sunt femei adulte, 64,2% dintre acestea fiind traficate în scopul exploatării sexuale (20,9% criminalitate forţată, 11,3% muncă forţată, 1,5% cerşetorie forţată, 2,1% alte forme). Procentul de victime minore traficate în scopul exploatării sexuale este chiar mai mare, ajungând la 86,4% (6,2% muncă forţată, 3% cerşetorie forţată, aproximativ 0,6% activitate infracţională forţată, cum ar fi furtul din buzunare, 3,8% alte forme)”, arată Europol.

Potrivit anchetatorilor, în multe dintre aceste cazuri, protejarea victimelor poate fi dificilă, deoarece acestea sunt adesea exploatate de membrii familiei.

Victimele, în mare parte din America Latină

Operaţiunea a implicat peste 40.000 de ofiţeri din 59 de ţări diferite şi a implicat forţe de ordine, poliţişti de frontieră, inspectorate de muncă şi autorităţi fiscale şi vamale.

Potenţiale victime au fost raportate din 45 de ţări diferite, majoritatea fiind din Columbia, Argentina, Venezuela, Nepal şi Moldova.

Multe dintre victime fuseseră traficate peste graniţe şi chiar peste continente, demonstrând natura globală a schemelor de trafic de persoane.

În total, ofiţerii detaşaţi au verificat:

• 565.470 de persoane;

• 360.317 documente de identitate;

• 140.737 de vehicule;

• 20.342 de locaţii;

• 6.133 de zboruri şi nave.

Momente importante ale operaţiunilor din întreaga lume

O operaţiune poliţienească la scară largă desfăşurată în Belgia, în orașele Charleroi şi Verviers, a destructurat o reţea de trafic care recruta fete minore prin intermediul reţelelor de socializare.

„Suspecţii ar fi ţinut victimele captive, forţându-le să presteze servicii sexuale în Belgia şi Franţa. Acuzaţiile includ prostituţia forţată şi incitarea minorilor la acte sexuale”, arată Europol.

Operaţiunea a dus la 17 arestări, detectarea a 22 de victime minore (21 belgiene, 1 poloneză) şi descoperirea de legături cu anchete în curs.

Autorităţile islandeze au desfăşurat echipe de supraveghere la două site-uri suspectate de prostituţie, despre care se crede că sunt conduse de o reţea de crimă organizată chineză.

Peste 50 de clienţi au fost înregistraţi cu camerele de filmat, dintre care cinci au fost arestaţi, iar autorităţile au confiscat 14.000 EUR în numerar, 13 telefoane mobile şi 11 cărţi de identitate.

„Se desfăşoară măsuri de investigaţie suplimentare, cum ar fi interviurile cu martori, pentru a aduna mai multe probe împotriva reţelei. Au fost identificate 16 posibile victime ale exploatării sexuale şi li s-a oferit asistenţă adecvată, iar două au fost arestate pentru şedere ilegală în Islanda”, se mai arată în comunicat.

În Republica Moldova, autorităţile au destructurat o reţea de exploatare sexuală condusă de un fost jandarm şi logodnica sa, care au recrutat trei victime minore (cu vârste cuprinse între 16 şi 17 ani) din medii vulnerabile din punct de vedere economic.

„Victimele au fost constrânse să se prostitueze prin manipulare, control financiar şi ameninţări, promovate online şi supuse exploatării zilnice cu venituri minime. Acuzaţiii au fost arestaţi şi aşteaptă procesul, în timp ce victimele au primit sprijin psihologic”, transmit anchetatorii.

Autorităţile ucrainene au acuzat două persoane de infracţiuni de exploatare prin muncă care implicau 13 rezidenţi cu dizabilităţi ai unui centru de reabilitare din regiunea Viniţa. Suspecţii ar fi forţat rezidenţii vulnerabili să muncească.

La Kiev, autorităţile au destructurat un grup criminal format din patru suspecţi implicaţi în exploatarea prin muncă. Presupuşii infractori au recrutat, transportat şi exploatat victimele prin înşelăciune, constrângere şi abuz de statutul lor vulnerabil. 12 victime au fost salvate şi asistate.