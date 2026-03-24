Procuratura scoțiană a anunțat luni, 23 martie, că a decis „să nu se inițieze nicio procedură" împotriva ei, deși își rezervă dreptul de a relua cercetările dacă vor apărea dovezi noi.

Cetățeanul iranian de 34 de ani, arestat alături de ea joi, a fost eliberat și nu a compărut în fața instanței. Cazul împotriva lui rămâne deschis, cu o anchetă în desfășurare.

Cei doi fuseseră reținuți de Poliția Scoției după ce ar fi încercat să pătrundă în baza de pe coasta de vest a Scoției, care găzduiește flota de submarine nucleare a Marii Britanii și submarinele de atac. Incidentul a avut loc la trei săptămâni de la declanșarea războiului dintre SUA, Israel și Iran. Deși Marea Britanie nu a participat la atacuri, forțele sale armate au doborât rachete și drone iraniene în regiunea Golfului.

Ministerul Afacerilor Externe de la București confirmase anterior că una dintre persoanele reținute are cetățenie română, iar Consulatul României la Edinburgh se declarase pregătit să acorde asistență consulară.