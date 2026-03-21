Un bărbat în vârstă de 34 de ani şi o femeie în vârstă de 31 de ani au fost puşi sub acuzare în urma incidentului de la Baza Navală HM Clyde din Scoţia, cunoscută sub numele de Faslane.

„În jurul orei 17:00, joi, 19 martie 2026, am fost informaţi despre două persoane care încercau să intre în Baza Navală HM Clyde. Un iranian în vârstă de 34 de ani şi o româncă în vârstă de 31 de ani au fost arestaţi şi acuzaţi în legătură cu incidentul. Aceştia urmează să fie prezentaţi în faţa Curţii Şerifului din Dumbarton luni, 23 martie. Anchetele sunt în curs de desfăşurare", a transmis într-un comunicat poliţia scoţiană.

Faslane găzduieşte nucleul flotei de submarine a Regatului Unit şi sistemul de descurajare nucleară Trident.

Marina Regală a informat anterior că două persoane au încercat fără succes să intre în bază, iar cotidianul britanic The Sun a scris despre cei doi că ar fi presupuşi spioni iranieni.

Acest incident a avut loc la trei săptămâni după ce SUA și Israelul au lansat campania militară împotriva Iranului, scrie Sky News.

Deși Marea Britanie nu a participat la atacurile asupra Iranului, forțele armate ale țării au doborât rachete și drone iraniene în regiunea Golfului.