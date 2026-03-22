IDF: „Iranul are rachete capabile să ajungă la Londra, Paris sau Berlin”. Submarin nuclear britanic, mutat în Marea Arabiei

„Aceste rachete nu sunt destinate să lovească Israelul. Raza lor de acțiune se extinde până la capitalele Europei – Berlin, Paris și Roma se află toate în raza de amenințare directă”, a declarat șeful armatei israeliene (IDF), generalul-locotenent Eyal Zamir, potrivit Sky News .

Deși rachetele nu au lovit ținta, se estimează că au parcurs aproximativ 4.000 km – o distanță mai mare decât se credea anterior că Teheranul ar fi capabil să acopere.

Avertismentul vine după ce Teheranul a lansat două rachete balistice către baza militară comună a SUA și Regatului Unit, Diego Garcia.

Submarin nuclear britanic, mutat în Marea Arabiei

Potrivit cotidianului Daily Mail, Regatul Unit a trimis un submarin cu propulsie nucleară al Marinei Regale în Marea Arabiei, în vederea unei posibile lansări de atacuri asupra Iranului, în cazul în care conflictul se va agrava.

Citând surse militare anonime, publicația britanică notează că submarinul a luat poziție în nordul Mării Arabiei, de unde ar putea lansa rachete Tomahawk asupra Iranului. Anterior, premierul britanic Keir Starmer a permis Statelor Unite să utilizeze bazele militare ale regatului pentru a lansa atacuri asupra rachetelor iraniene care atacă navele din Strâmtoarea Ormuz.

Britanicii, revoltați pe premier

În ciuda importanței tentativei de atentat de la Diego Garcia, opinia publică britanică nu a fost informată imediat, știrile despre atacul dejucat – despre care se crede că a avut loc la un moment dat în ultimele zile – ieșind la iveală abia după apariția unor articole în presa americană.

Lidera Opoziției din Marea Britanie, Kemi Badenoch, l-a acuzat pe prim-ministrul Keir Starmer că încearcă să „ascundă adevărul”, în timp ce parlamentarul Nigel Farage a declarat că „nu are nicio îndoială că, dacă această poveste nu ar fi apărut în mass-media, guvernul nu ar fi informat publicul”.

În prezent, Keir Starmer se confruntă cu presiuni din partea propriilor deputați pentru a ține Marea Britanie departe de conflictul în escaladare.

Guvernul nu a confirmat încă data exactă la care a avut loc atacul, precizând doar că acesta s-a produs înainte ca acesta să acorde vineri permisiunea Statelor Unite să lanseze atacuri împotriva Iranului de la Diego Garcia și RAF Fairford.

Oficialii iranieni au declarat pentru The Telegraph că atacul eșuat a fost „un semnal de avertisment” adresat Marii Britanii, notează The Telegraph.