IDF: „Iranul are rachete capabile să ajungă la Londra, Paris sau Berlin”. Submarin nuclear britanic, mutat în Marea Arabiei

Stiri externe
Racheta iran getty idf

Israelul susține că Iranul dispune de rachete cu rază lungă de acțiune, capabile să parcurgă o distanță de 4.000 km. Potrivit acestuia, acest lucru înseamnă că Teheranul deține arme care „pot ajunge la Londra, Paris sau Berlin”.

autor
Alexandru Toader

Avertismentul vine după ce Teheranul a lansat două rachete balistice către baza militară comună a SUA și Regatului Unit, Diego Garcia.

Deși rachetele nu au lovit ținta, se estimează că au parcurs aproximativ 4.000 km – o distanță mai mare decât se credea anterior că Teheranul ar fi capabil să acopere.

„Aceste rachete nu sunt destinate să lovească Israelul. Raza lor de acțiune se extinde până la capitalele Europei – Berlin, Paris și Roma se află toate în raza de amenințare directă”, a declarat șeful armatei israeliene (IDF), generalul-locotenent Eyal Zamir, potrivit Sky News.

Submarin nuclear britanic, mutat în Marea Arabiei

Potrivit cotidianului Daily Mail, Regatul Unit a trimis un submarin cu propulsie nucleară al Marinei Regale în Marea Arabiei, în vederea unei posibile lansări de atacuri asupra Iranului, în cazul în care conflictul se va agrava. 

Citând surse militare anonime, publicația britanică notează că submarinul a luat poziție în nordul Mării Arabiei, de unde ar putea lansa rachete Tomahawk asupra Iranului. Anterior, premierul britanic Keir Starmer a permis Statelor Unite să utilizeze bazele militare ale regatului pentru a lansa atacuri asupra rachetelor iraniene care atacă navele din Strâmtoarea Ormuz.

Britanicii, revoltați pe premier

În ciuda importanței tentativei de atentat de la Diego Garcia, opinia publică britanică nu a fost informată imediat, știrile despre atacul dejucat – despre care se crede că a avut loc la un moment dat în ultimele zile – ieșind la iveală abia după apariția unor articole în presa americană.

Lidera Opoziției din Marea Britanie, Kemi Badenoch, l-a acuzat pe prim-ministrul Keir Starmer că încearcă să „ascundă adevărul”, în timp ce parlamentarul Nigel Farage a declarat că „nu are nicio îndoială că, dacă această poveste nu ar fi apărut în mass-media, guvernul nu ar fi informat publicul”.

În prezent, Keir Starmer se confruntă cu presiuni din partea propriilor deputați pentru a ține Marea Britanie departe de conflictul în escaladare.

Guvernul nu a confirmat încă data exactă la care a avut loc atacul, precizând doar că acesta s-a produs înainte ca acesta să acorde vineri permisiunea Statelor Unite să lanseze atacuri împotriva Iranului de la Diego Garcia și RAF Fairford.

Oficialii iranieni au declarat pentru The Telegraph că atacul eșuat a fost „un semnal de avertisment” adresat Marii Britanii, notează The Telegraph.

Sursa: Sky News The Telegraph Daily Mail

Etichete: iran, rachete, israel,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Turcii au văzut cum arată lotul României pentru baraj și au reacționat în două cuvinte
Citește și...
Referendum crucial în Italia: reforma judiciară a lui Meloni, testată pentru viitorul politic al premierului
Stiri externe
Referendum crucial în Italia: reforma judiciară a lui Meloni, testată pentru viitorul politic al premierului

Italienii votează duminică și luni asupra unei reforme constituționale propuse de Giorgia Meloni, o măsură pe care opoziția o acuză că subminează independența justiției.  

Hawaii se confruntă cu cele mai grave inundații din ultimele doua decenii. Autoritățile cer evacuarea urgentă a locuitorilor
Stiri externe
Hawaii se confruntă cu cele mai grave inundații din ultimele doua decenii. Autoritățile cer evacuarea urgentă a locuitorilor

Hawaii se confruntă în prezent cu cele mai grave inundaţii din ultimii peste 20 de ani, iar autorităţile îi îndeamnă pe locuitorii din zonele cele mai grav afectate să „plece imediat”, informează skynews.com, scrie News.ro.

Alegeri locale în Franța. Miză politică uriașă în Hexagon, înaintea scrutinului prezidențial. Cursă strânsă la Paris
Stiri externe
Alegeri locale în Franța. Miză politică uriașă în Hexagon, înaintea scrutinului prezidențial. Cursă strânsă la Paris

Francezii aleg, duminică, primarii din Paris, Marsilia și alte peste 1.500 de orașe și localități, într-un scrutin care va pune la încercare puterea extremei drepte și rezistența partidelor tradiționale în perspectiva „prezidențialelor” din 2027.

Recomandări
Ce va face România după ce s-a alăturat statelor care vor deblocarea Strâmtorii Ormuz. Anunțul lui Nicușor Dan
Stiri externe
Ce va face România după ce s-a alăturat statelor care vor deblocarea Strâmtorii Ormuz. Anunțul lui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a anunțat că România se alătură țărilor care au semnat o declarație comună pentru asigurarea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 7

21:37

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 22 Martie 2026

02:07:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 7

21:37

Alt Text!
Superspeed
S10E7

21:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

iBani

Sport

Tottenham - Nottingham, LIVE pe VOYO de la 16:15 | Echipa lui Drăgușin are nevoie disperată de puncte

Sport

Câți jucători de la FCSB sunt convocați la echipele naționale pentru meciurile din această lună