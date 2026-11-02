Victima fusese urmărită cu ajutorul unui dispozitiv GPS montat sub mașină și împușcată mortal în fața mai multor copii. Alți trei oameni au fost condamnați la aceeași pedeapsă pentru complicitate la crimă, potrivit Aftonbladet.

Sebastian Raducanu, în vârstă de 21 de ani, a fost condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea unui bărbat de 34 de ani, în cartierul Tolered din Göteborg. Potrivit sentinței, acesta a tras 11 focuri de armă, dintre care opt l-au lovit pe bărbat în cap.

Trei alte persoane au fost găsite vinovate de complicitate la crimă și au primit, la rândul lor, pedeapsa cu închisoarea pe viață.

Crima a fost comisă în fața mai multor copii. Un băiat de 12 ani le-a povestit anchetatorilor că a văzut cum victima a fost împușcată și s-a prăbușit la pământ.

Un alt copil, tot în vârstă de 12 ani, a declarat că se afla la aproximativ 12 metri în spatele bărbatului vizat.

„Eram foarte aproape, iar el a tras câteva focuri direct înainte. Așa că eram destul de aproape de persoana care a fost împușcată”, a relatat copilul în timpul audierilor.

Victima a fost urmărită cu un dispozitiv GPS

Instanța a descris uciderea drept o execuție și a subliniat că atacul a fost pregătit cu atenție.

„Uciderea bărbatului a fost planificată în detaliu și s-a caracterizat printr-un grad deosebit de viclenie. Atacul armat a avut caracterul unei execuții propriu-zise și i-a provocat victimei suferințe intense”, a declarat magistratul Camilla Wohlers Tell.

Ancheta, care a fost una amplă, a arătat că victima fusese urmărită cu ajutorul unui dispozitiv GPS montat sub mașina sa. Printre principalele probe s-au numărat imaginile surprinse de camerele de supraveghere și datele privind conectarea la antenele de telefonie mobilă a mai multor telefoane.

Un rol important în anchetă l-au avut și probele ADN și amprentele suspectului, descoperite pe o mașină parcată chiar lângă locul crimei. Arma folosită la atac a fost, de asemenea, găsită și conținea ADN-ul trăgătorului.

Crima, legată de un conflict între grupări

Atacul este pus în legătură cu conflictul de lungă durată dintre grupările infracționale din zonele de sud și de nord ale cartierului Biskopsgården. Disputa durează de peste un deceniu.

Deși anchetatorii au adunat numeroase probe, Sebastian Raducanu a fost arestat abia în luna noiembrie. Potrivit poliției, acesta nu se afla anterior în atenția autorităților.

Bărbatul de 34 de ani ucis ar fi avut un rol important în gruparea infracțională din sudul cartierului Biskopsgården și ar fi reprezentat de mai mult timp o amenințare imediată pentru tânărul condamnat. În vara anului 2024, victima fusese rănită într-un alt atac armat.

Anchetatorii suspectează că uciderea a fost o răzbunare pentru o dublă crimă comisă cu doar o săptămână înainte, în cartierul Lunden din Göteborg, unde doi bărbați au fost împușcați mortal.

Sebastian Raducanu neagă că ar fi comis fapta. Avocatul său, Martin Bjurenlind, a anunțat că sentința va fi atacată cu apel.