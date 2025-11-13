Român arestat în Milano după ce a încercat să-și incendieze soția în parcare. Femeia a fost agresată luni întregi

13-11-2025 | 17:17
Un român de 46 de ani a fost arestat în Milano, Italia, după ce a încercat să-și incendieze soția într-o parcare. Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.

Ina Popescu

Incidentul a fost filmat de o cameră de supraveghere. Potrivit poliției italiene, individul montase pe mașina femeii un dispozitiv de urmărire prin GPS.

Bărbatul a așteptat-o în parcare, iar când aceasta s-a apropiat, i-a aruncat benzină în față. Femeia a reușit totuși să intre în mașină, înainte ca el să-i dea foc, și a sunat la 112.

După incident, individul a mers singur la o secție de poliție, unde a predat o brichetă, două sticle cu lichid inflamabil, telefonul mobil, dar și dispozitivul de urmărire. Acum se află în arest.

Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi fost supusă violențelor de mai multe luni și își reclamase soțul la poliție încă din iunie.

Sursa: Pro TV

