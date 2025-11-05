O româncă medic cardiolog a fost găsită carbonizată în locuința sa din Franța. Fiul de 22 de ani este principalul suspect

05-11-2025 | 13:26
Moarte învăluită în mister în Franța. O româncă de 56 de ani, medic cardiolog, a fost găsită carbonizată în casa ei dintr-o localitate de lângă Strasbourg. Fiul femeii în vârstă de 22 de ani, considerat principalul suspect, este căutat de poliție.

Alexandra Clej

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Femeia de 56 de ani era medic la o clinică privată aflată la 20 de minute de Strasbourg. Pentru că nu a mai venit la muncă, iar colegii ei nu reușeau să dea de ea, reprezentanții clinicii au anunțat autoritățile.

Când polițiștii au ajuns la locuința ei au găsit trupul carbonizat. Camera în care a fost descoperit era doar parțial distrusă, iar lucrurile din interior păreau răvășite. Flăcările nu s-au extins în restul casei, cel mai probabil din cauza lipsei de oxigen. Ușile și ferestrele locuinței erau închise.

Cadavrul a fost apoi transportat la Institutul de Medicină Legală din Strasbourg pentru autopsie.

Între timp, poliția îl caută pe fiul acesteia, în vârstă de 22 de ani, pentru a afla mai multe informații despre ce s-ar fi putut întâmpla cu medicul. Potrivit apropiaților, relația dintre cei doi devenise destul de tensionată în ultima perioadă, după ce băiatul ar fi intrat în niște grupuri care l-ar fi influențat negativ.

Femeia era din Cluj și s-a mutat în Franța în urmă cu aproape douăzeci de ani, unde profesa ca medic cardiolog și era foarte apreciată de comunitatea de acolo.

Sunt razii de amploare în Dâmbovița. Zeci de comisari ai Gărzii de Mediu, însoțiți de sute de polițiști și jandarmi, au descins în mai multe localități, în gospodăriile unor persoane suspectate că vând și incendiază ilegal deșeuri. 

