În oraș circulă 500 de astfel de vehicule care transportă turiști prin centrul istoric. Sunt electrice și silențioase, spun proprietarii.

Însă, localnicii se plâng că mașinuțele încurcă traficul și așa infernal din capitala Italiei, dar și că șoferii opresc inclusiv în locuri interzise.

În inima Romei, printre monumentele impozante, zilnic fac slalom sute de mașinuțe de golf încărcate cu turiști.

Astfel de vehicule pot transporta până la 8 persoane. Companiile care le gestionează insistă că reduc poluarea, sunt silențioase și ocupă mai puțin spațiu decât autobuzele turistice.

Martin Halili, ghid: „Este un vehicul ecologic, complet electric și de dimensiuni reduse. Poate ajunge practic oriunde și poate circula cu viteze cuprinse între 25 și 45 de kilometri pe oră”.

Pascal van Duijnhoven, președintele Metur: „Supraaglomerarea turistică este o problemă reală și nu negăm acest lucru. Poate că, într-un fel, și noi contribuim la ea. Cu toate acestea, oferim o alternativă pentru turiștii care altfel ar circula cu taxiuri, autobuze turistice descoperite sau dube, care fac zgomot și contribuie la creșterea temperaturii în oraș”.

Localnicii nu sunt însă de aceeași părere.

Ei spun că mașinuțele de golf mai mult încurcă traficul și așa infernal, dar și că sunt lăsate adesea în locuri unde parcarea este interzisă.

Luigi La Licata, președintele asociației de cartier Monti: „Nu vrem să fie eliminate, dar este absolut necesar să existe reguli clare pentru utilizarea lor, astfel încât să nu creeze niciun fel de probleme”.

Autoritățile de la Roma au anunțat că vor reglementa funcționarea mașinuțelor de golf.

Operatorii vor trebui să respecte anumite rute și vor fi impuse limite privind numărul de vehicule prezente zilnic pe străzile orașului.

Eugenio Patanè, viceprimarul Romei responsabil cu mobilitatea durabilă și transporturile: „De îndată ce o lege regională ne va permite să adoptăm propriile reglementări, le vom prezenta, le vom aproba și, în acord cu Regiunea Lazio, vom putea controla acest fenomen care a luat acum amploare și care, în unele cazuri, a devenit chiar îngrijorător”.

Primăria din capitala Italiei a luat și alte măsuri. În iulie, a impus vehiculelor electrice, nu doar celor convenționale, să plătească o taxă pentru a putea intra în centrul orașului.