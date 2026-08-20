După doisprezece ani de la moartea actorului, cei trei copii ai săi au decis să reactiveze contul tatălui lor, care ar fi împlinit 75 de ani luna trecută. Ei îşi justifică alegerea prin dorinţa de a lupta împotriva utilizării inteligenţei artificiale în scopul reproducerii imaginii sale.

Într-un mesaj publicat luni, Zak, Zelda şi Cody Williams au explicat că doresc să transforme contul de Instagram "therobinwilliams" într-un "spaţiu sigur şi de încredere, în care poveştile, fotografiile, videoclipurile şi amintirile împărtăşite să reflecte moştenirea sa cu autenticitate, căldură şi bunătate".

Folosirea contului de Instagram al actorului premiat cu Oscar pentru rolul din "Will Hunting" este o "modalitate de a împărtăşi talentul şi umorul său unic cu întreaga lume - inclusiv acele momente care ne-au făcut atât de mult să râdem - amintindu-ne în acelaşi timp de viaţa şi opera extraordinare ale tatălui nostru. El continuă să ne inspire şi să uimească oamenii din toate colţurile lumii".

Pe contul său de Instagram, Zelda Williams, fiica cea mare a actorului care s-a sinucis în 11 august 2014, a recunoscut că această iniţiativă ar putea părea "puţin ciudată" şi chiar ar putea trezi amintiri dureroase pentru unii fani.

"Însă transformarea contului de Instagram al tatălui meu într-un «loc unde se pot găsi fragmente şi fotografii autentice cu el» este una dintre cele mai bune modalităţi pe care le-am găsit pentru a contracara utilizarea abuzivă şi generalizată a vocii şi imaginii sale de AI pe această reţea", a adăugat ea.

În condiţiile în care producţia neautorizată de deepfake-uri cu vedete în viaţă sau decedate este la îndemâna oricui graţie inteligenţei artificiale, Zelda Williams şi-a exprimat deja de mai multe ori opinia negativă cu privire la acest fenomen. În luna octombrie a anului trecut, ea le-a cerut celor care îi trimiteau videoclipuri cu tatăl ei generate de IA să "înceteze".

În 2023, în timpul grevei actorilor de la Hollywood, ea s-a pronunţat împotriva videoclipurilor care foloseau inteligenţa artificială pentru a reproduce vocea lui Robin Williams. "Aceste reconstituiri sunt, în cel mai bun caz, doar o imitaţie palidă a marilor personalităţi şi, în cel mai rău caz, un monstru al lui Frankenstein înspăimântător", a afirmat ea.