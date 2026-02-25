Legendarul actor i-a îndemnat pe americani să opună rezistență politicilor lui Trump, pe care l-a descris drept dușmanul Americii.

În interviul acordat unui podcast, De Niro s-a emoționat și a pledat cu lacrimi în ochi pentru mobilizare în slujba protejării valorilor americane.

Robert de Niro: „Din punctul meu de vedere, cineva ca Trump nici n-ar fi trebuit lăsat să se apropie de candidatura la președinție. E crud, e rău, e sadic, vedeți ce face cu forțele anti-imigrație ICE. Pur și simplu nu înțeleg de ce republicanii din jurul lui nu intervin, nu fac nimic. Le tot spun oamenilor că trebuie să opunem rezistență, asta e singura cale, nu există soluții magice, ăștia nu o să dispară pur și simplu. Trebuie să fie neutralizați de noi. Oamenii trebuie să spună: „Stați puțin, ne sunt călcate în picioare drepturile!” Toată lumea trebuie să iasă în stradă. Eu îmi vreau țara înapoi”. Trebuie să reziști, trebuie să ridici moralul oamenilor. Să fim uniți, punct! Nu se poate să dezbini poporul, nu poți câștiga în felul ăsta. Nimeni nu are de câștigat din actuala situație. De noi depinde să ne protejăm țara.”